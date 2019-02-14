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Слезы на глазах: воины на передовой чувственно обратились к любимым

STYLERВойна    14.02.2019 - 22:31
Слезы на глазах: воины на передовой чувственно обратились к любимым
Иллюстративное фото (facebook.com)

Пользователи сети трогательно ответили военным на признания

Ко Дню влюбленных украинские военные из Тернопольской артиллерийской бригады записали трогательное видео, в ктором обратились к своим прекрасным половинкам со словами любви. Кадры с признаниями воинов опубликованы на Facebook-странице благотворительноог фонда "Повернись живим" в четверг, 14 февраля. 

В ролике защитники рассказывают своим женам и любимым о своих чувствах и просят подождать, когда они вернутся к ним с победой. 

Волонтеры отмечают, что День святого Валентина стал как раз тем случаем, когда под "броней" сильных и мужественных бойцов особенно заметны горячие сердца трогательных любящих мужчин. Находясь на фронте, в окопах и под вражескими обстрелами, военные вкладывают в слова-признания больше, чем кто-либо другой.

"На передовой, в боевой машине, на позиции с оружием в руках - им не страшно ничего, ведь они знают: дома их ждут", - говорится в публикации.

Также волонтеры призвали украинцев сегодня, проходя по улицам мирных городов, несмотря на разноцветные тюльпаны и влюбленных, вспомнить, благодаря кому в нашей стране возможны праздники. 

Видео: facebook.com/backandalive

В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят воинов за их ежедневные подвиги и просят беречь себя, ведь каждого ждут близкие и родные люди:

"Да хранит вас Бог. Возвращайтесь все живы и здоровы. Вся Украина вас ждет";

"Приветствую вас, дорогие защитники, с праздником! Желаю здоровья, Божьего благословения, любви! Храните себя, вас ждут!"

"Ребята с праздником вас!"

"Спасибо! Всегда ждем!"

"Возвращайтесь к любимым, живыми и здоровыми. Вы заслуживаете счастья и любовь!"

"Слезы на глазах... Боже, храни наших защитников! Возвращайтесь с победой!"

Слезы на глазах: воины на передовой чувственно обратились к любимым

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки в День святого Валентина будут самыми желанными для украинских женщин.

Также сообщалось, что и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала несколько интересных фактов о гормоне любви, который по-научному называется окситоцин. Она поделилась несколькими интересными фактами.

Добавим, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе два снайпера ВСУ с начала 2019 года ликвидировали 12 боевиков российско-оккупационных войск.

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