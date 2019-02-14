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Дочекайся мене: украинские военные трогательно поздравили любимых

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 17:45

Украинские военные записали видео для своих любимых женщин с поздравлениями ко Дню святого Валентина. Видео с теплыми и нежными словами разместили на YouTube-канале 44-ой отдельной артиллерийской бригады.

Молодые люди, находясь вдали от дома, по очереди на камеру записали приветы для своих возлюбленных. Теплые слова были адресованы женам, девушкам и невестам в Тернополе, Хмельницком, Кропивницком и в других городах Украины.

Они попросили своих любимых женщин беречь себя и дождаться их с фронта. В своих поздравлениях они признались, что очень скучают, любят, надеются, что война скоро закончится и они смогут вернуться к своим близким.

Большинство военных, которые записывали видеообращение, молодые ребята, но был и пожилой военный, который поздравил с днем всех влюбленных свою жену, которую встретил в Северодонецке в 2017 году.

Еще один видеоролик на передовой записали бойцы 30-ой отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского, которые находятся в зоне ООС. Они поздравили любимых с праздником и заверили женщин, что у них все под контролем. Они отметили, что самое главное – это, чтобы их ждали дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Петр Порошенко оригинально поздравил жену с Днем святого Валентина.

А также рассказывали о том, какие подарки в День святого Валентина будут самыми желанными для украинских женщин.

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