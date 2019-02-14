Президент показал украинцам, что такое любовь

Фото: Петр и Марина Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Петр Порошенко опубликовал трогательную фотографию

Президент Украины Петр Порошенко оригинально и философски поздравил украинцев с Днем святого Валентина. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

На фотографии изображена первая леди Украины Марина Порошенко вместе с Петром Порошенко. Он приобнял за плечи жену и вместе они смотрят в окно.

"Любить – это вместе смотреть в одном направлении", - так подписал эту фотографию Петр Порошенко.

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Украинцы отреагировали на такое оригинальное поздравление и отметили, что Марина Порошенко и Петр Порошенко – прекрасная пара. Им пожелали счастливого Дня святого Валентина, много любви, счастья и приятных моментов.

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, в начале февраля Марина Порошенко отпраздновала свой День рождения, и президент написал для нее трогательное послание на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко признался, что чувствует себя самым счастливым человеком на земле и поблагодарил Бога за то, что они встретились.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Безгранично благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину – светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!" – написал президент Украины.

А также ранее мы писали о том, что Порошенко трогательно поздравил дочек с днем рождения.