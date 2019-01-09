"Какая радость": Порошенко трогательно поздравил дочек с днем рождения

Коллаж РБК-Украина

Александре и Евгении исполнилось по девятнадцать лет

Президент Украины Петр Порошенко трогательно поздравил дочерей Александру и Евгению, которые 9 января празднуют день рождения. Девушкам исполнилось по 19 лет.

В своей заметке на Facebook, которую Порошенко писал лично (об этом свидетельствует приставка "ПП" в начале поста), гарант отметил, что ему не всегда удавалось в этом году уделять достаточно внимания своим детям из-за напряженного графика.

"В этом году Рождество в нашей семье особенно возвышенное. Поездка на Фанар, получение Томоса, первая литургия Православной Церкви Украины в Святой Софии - мы были вместе. А сегодня нашим дочкам Александре и Евгении уже по девятнадцать. Последние месяцы были очень напряженными и решающими в борьбе за автокефалию, и тем более важной была поддержка со стороны Марины и детей. Спасибо им за веру, искренность и любовь. Дорогие наши доченьки, какая радость, что вы у нас есть. Пусть везет вам во всех делах, и пусть сам Бог оберегает вас на жизненном пути. Любим вас", - написал Порошенко, опубликовав фото детей.

Александра и Евгения Порошенко (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Украинцы в комментариях присоединились к поздравлениям.

"Красавицы с глубокими мудрыми взглядами. Счастья вам и Господнего Благословения!" - написал один юзер, пожелав также девушкам "мудрости, стойкости и настойчивости".

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Искренне поздравляю девочек-красунечок с днем рождения! Невероятная духовная красота в вашей семье, уважаемый Петр Алексеевич! Любовь и согласие в семье - это заслуга родителей. Пусть судьба будет благосклонна к Жене и Александре. Счастья, радостных событий и исполнения желаний!" - написала Юлия Полибина.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Хочется, чтобы ваше образование, ваши возможности помогли Украине. На вас лежит большой долг и ответственность. Счастья вам, сил и Божьего Благословения", - обратилась к девушкам Антонина Рябоконь.

"Я также назвал дочь Александра. Имя, которое побуждает женщину быть мужественной. Скоро и моей Александре будет 19, а пока что ей 4", - похвастался Андрей Головецкий.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Кстати, недавно президент Украины составил топ-7 украинских песен, которые ему больше всего понравились в 2018 году.

Напомним, в начале декабря Порошенко опубликовал первый пост про кота.