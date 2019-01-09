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"Яка радість": Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження

STYLERПерсона    09.01.2019 - 12:52
"Яка радість": Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження
Колаж РБК-Україна

Олександрі та Євгенії виповнилося по дев'ятнадцять років

Президент України Петро Порошенко зворушливо привітав дочок Олександру та Євгенію, які 9 січня святкують день народження. Дівчатам виповнилося по 19 років.

У своєму дописі на Facebook, який Порошенко писав особисто (про це свідчить приставка "ПП" на початку посту), гарант зауважив, що йому не завжди вдавалося цього року приділяти достатньо уваги своїм дітям через напружений графік. 

"Цього року Різдво в нашій родині особливо піднесене. Поїздка на Фанар, отримання Томосу, перша літургія Православної Церкви України в Святій Софії - ми були разом. А сьогодні нашим донькам Олександрі та Євгенії вже по дев'ятнадцять. Останні місяці були дуже напруженими і вирішальними у боротьбі за автокефалію, і тим більше важливою була підтримка з боку Марини і дітей. Дякую їм за віру, щирість та любов. Дорогі наші донечки, яка радість, що ви у нас є. Хай щастить вам в усіх справах, і нехай сам Бог оберігає вас на життєвому шляху. Любимо вас", - написав Порошенко, опублікувавши фото дітей.

&quot;Яка радість&quot;: Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження

Олександра і Євгенія Порошенки (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Українці у коментарях приєдналися до привітань.

"Красуні з глибокими мудрими поглядами. Щастя вам і Господнього Благословення!" - написав один юзер, побажавши також дівчатам "мудрості, стійкості і наполегливості".

&quot;Яка радість&quot;: Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Щиро вітаю дівчаток-красунечок з днем народження! Неймовірна духовна краса у вашій родині, шановний Петре Олексійовичу! Любов та злагода в родині - це заслуга бітьків. Нехай доля буде прихильна до Жені та Олександри. Щастя, радісних подій та здійснення мрій!" - написала Юлія Полібіна.

&quot;Яка радість&quot;: Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

"Хочеться, щоб ваша освіта, ваші можливості прислужилися Україні. На вас лежить великий обов'язок і відповідальність. Щастя вам, сил і Божого Благословення", - звернулася до дівчат Антоніна Рябокінь.

"Я також назвав доньку Олександра. Ім'я, яке спонукає жінку бути мужньою. Скоро і моїй Олександрі буде 19, а поки що їй 4", - похвалився Андрій Головецький.

 &quot;Яка радість&quot;: Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

&quot;Яка радість&quot;: Порошенко зворушливо привітав донечок з днем народження

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

До речі, нещодавно президент України склав топ-7 українських пісень, які йому найбільше сподобалися в 2018 році.

Нагадаємо, на початку грудня Порошенко опублікував перший пост про кота.

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