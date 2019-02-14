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День влюбленных: подарки, которые точно понравятся вашей возлюбленной

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 13:11

Видео: (YouTube/ТСН)

Обычно девушкам дарят ювелирные украшения, духи, цветы, романтические путешествия и игрушки. Однако, если финансовые возможности позволяют, то можно сделать более оригинальный подарок. Об этом информирует ТСН.

Дизайнер Юлия Магдич считает, что, если состоятельный влюбленный хочет поразить свою избранницу, то можно купить шубу. Самые дорогие меха мира - это соболь (свыше 50 тысяч долларов), немного дешевле шиншилла и самая дорогая рысь (более 70 тысяч долларов). Девушку такой подарок обрадует и точно не оставит равнодушным.

Другой элитный презент - автомобиль. Даже если это совсем по сезону - красный кабриолет. Юлия решила сама сделать себе подарок и потому пристально выбирает новую машину.

Однако очень часто, даже если мужчина располагает финансами, то делает ставку на дорогие духи и косметику. Например, народный депутат Алексей Мушак покупает жене красную помаду и прочую "мелочь" на 13 тысяч гривен. "Духи, афродизиак, и, не могу произнести это слово - хайлайтер", - перечисляет он и признается, что выбрать это все стоило немалых усилий. 

Мы писали, как отпразднуют День влюбленных члены королевской семьи. Инсайдеры утверждают, что принц Гарри планирует прямым чартерным рейсом вылететь в Лондон, чтобы успеть к романтическому ужину с беременной женой. Тем более, что ужин Меган Маркл планирует приготовить самостоятельно.

Мы публиковали 5 идей для сюрприза любимому мужчине на День всех влюбленных. Даже в преддверии праздника можно заказать хороший подарок.

 

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