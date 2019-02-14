Способна на все: Супрун рассказала, почему любовь всегда побеждает

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И.о. главы Минздрава сравнила влюбленность с Революцией Достоинства

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, которой ранее Кабмин позволил остаться на своей должности, рассказала несколько интересных фактов о гормоне любви, который по-научному называется окситоцин. Она поделилась в День всех влюбленных на Facebook-странице с читателями несколькими интересными фактами.

Супрун отметила, что окситоцин активно выделяется в мозгу не только влюбленного человека, но и во время акций, когда люди собираются вместе, чтобы отстоять общие ценности.

Также глава Минздрава предположила, что подобное происходило во время Революции Достоинства.

"Когда мы искренни в своих убеждениях и сплоченные, чтобы за них бороться - то способны на все. Потому что любовь всегда побеждает", - написала она.

Также Уляна привела и любопытные факты о влиянии окситоцина на человека.

В частности, гормон любви помогает заботиться о других, укрепляет иммунитет, способствует скорому заживлению ран, уменьшает боль и воспаление. Кроме того, окситоцин улучшает память и внимание человека.

Супрун рассказала, что чем больше окситоцина в крови беременной женщины в начале беременности, тем больше будет ее привязанность к новорожденному ребенку позже.

У младенцев также выделяется окситоцин, когда их берут на руки. Также он улучшает работу иммунной системы малышей.

И.о. главы Минздрава напомнила о проведении исследований относительно влияния окситоцина на взрослого человека. Результаты показали, что он в 3 раза улучшал формирования воспоминаний и помогал преодолеть плохую способность к запоминанию у людей с посттравматическим синдромом.

Также Супрун добавила, что выделение окситоцина в мозгу стимулируют объятия, рукопожатия, созерцание любимых и детей и времяпрепровождения с единомышленниками.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят Супрун за любовь и высказывают свою поддержку.

Скрин комментариев: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, Супрун прокомментировала решение Окружного административного суда города Киева от 5 февраля о ее отстранении. Она заявила, что ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере. Также Супрун поблагодарила всех за поддержку.

Напомним, 5 февраля Украину всколыхнула новость о том, что Окружной административный суд Киева временно запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В сети сразу же появилось множество реакций на отстранение Супрун от должности. Многие высказали ей свою активную поддержку

Также Styler публиковал материал о том, какие изменения удалось запустить Уляне Супрун.