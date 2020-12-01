Фотографа Ктиторчука подозревают в изнасиловании 12-летней девочки: новые детали скандала

Девушка закрывает лицо руками от насильника (фото: freepik.com)

Известного киевского фотографа Александр Ктиторчука подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Александр Ктиторчук задержан по подозрению в совращении несовершеннолетних. Ему инкриминируют совершение развратных действий в отношении 17-летней девушки. Теперь стало известно об изнасиловании 12-летней девочки и других пострадавших.

Судебное заседание по избранию меры пресечения 56-летнему фотографу проходило в закрытом режиме. Но в распоряжении OBOZREVATEL оказался текст подозрения от 27 ноября.

Ктиторчук подозревается в развратных действиях в отношении 15-летней Кати. Инцидент произошел в октябре 2020 года в Шевченковском районе столицы. Фотограф приставал к девочке в микроавтобусе Mercedes Vito своей гражданской жены.

В начале ноября с этой же девочкой он приехал на территорию Обуховского района Киевской области, где встретился с 15-летней Олей. Он остановился возле села Триполье, чтобы "развлечься" с двумя несовершеннолетними. Такие действия фотографа правоохранители квалифицировали как развращение несовершеннолетних.

В апреле 2020 года мужчина находился в фотостудии "АРТ Братислава" вместе с 12-летней Леной. Он снял с нее одежду и совершил половой акт. Это полиция расценивает как изнасилование несовершеннолетней.

В октябре 2019 года в г. Украинка Обуховского района Киевской области в микроавтобусе фотографа оказалась 15-летняя девочка Ира. Ктиторчук начал ее раздевать, несмотря на просьбы не делать этого, и также совершил с ней половой акт.

Напомним, одна из жертв фотографа-насильника рассказала свою историю. Ктиторчук ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.

Ранее в Киеве женщина чудом спаслась от насильника на улице.