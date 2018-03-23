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"Футболки с тризубом не налазят": в соцсетях отреагировали на задержание и голодовку Савченко

STYLERLIFE        23.03.2018 - 22:45
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Нардеп сообщила, что не собирается бежать из Украины

23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал нардепа Надежду Савченко, которую два года назад освободили из российского плена. Ее подозревают в подготовке террористических актов. Надежда, в свою очередь, объявила, что начинает голодовку. Также она сообщила, что из Украины бежать не собирается. В соцсетях отреагировали на задержание народного депутата и объявление ею голодовки, сообщает "Слово и Дело".

"За десять минут до часу дня, то есть до обеда, Надя Савченко объявила голодовку. Интересно – хоть до трех часов дня продержится? Вообще это, конечно, уже не смешно. Человек превращает этот процесс в Украине в точно такой же, какой был в России. Майка с трезубцем, голодовки, какие-то громкие заявления... Фарс", – написал журналист Дмитрий Литвин.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

"Савченко объявила голодовку. Скоро лето. Девочки, берите пример", - написал Женя Чурсин.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

"Савченко о ночи в СИЗО: "Даже хуже, чем у врага". Судя по всему, у "врага" было и теплее, и сытнее, и, видимо, вокруг была дружеская атмосфера. И задачу "враг" ставил ясно и конкретно", – написал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)

Скриншот (ru.slovoidilo.ua)​​​​​​​

Напоним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным. 

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Теги: Надежда Савченко, соцсети
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