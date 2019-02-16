Конец наступит быстро: шокирующие огрехи строителей Крымского моста (фото)

Даже "неинженеры" отметили страшные дефекты в строительстве

Крымский мост, которому предрекают скорое крушение, снова оказался в центре скандала. В сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители. Фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Попилодром Ротенбергов. У кого глаз инженерный, любуйтесь ГОСТами РФ", - написала блогер в публикации.

На Крымском мосту строят железную дорогу с нарушением ГОСТов (фото: twitter.com/KrimRt)

Кроме несостыковки ужасает и вид самих плит - они старые, разбитые, со следамы явной коррозии арматуры, которая торчит из плит. А место строительства напоминает скорее место крушения.

Слева направо: новые дорожные плиты, дорожные плиты б/у, дорожные плиты Крымского моста (коллаж: РБК-Украина)

"Колеса ж на ж/д транспорт будут в Китае закупать, так что норм... Оно все, что ни делается все делается... Руки золотые жаль что из ж*пы растут", - написал пользователь сети.

"Я не мостостроитель, но коррозию металлов проходила. На фото выглядит дико. Арматура из бетона: в условиях влажности, тепла, соленой воды конец наступит быстро", - прокомментировала еще один юзер.

"Да не в коррозии дело... там пролеты не сходятся, швейлера несостыкованы, а на втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти", - пояснил пользователь Twitter.

"Ну, это, похоже, технический мост. Но вот, б/у плиты аэродромные наверняка с Багерово вывезены. Жаль не было эпичных штормов, когда сухогрузы в проливе тонули. Ушел бы этот мост с водой", - констатировал еще один юзер.

К слову, в оккупированном Крыму назревает экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.

Ранее мы сообщали, что в новых учебниках по истории Крыма за 10-й класс сказано, что крымские татары активно помогали нацистам во Второй мировой войне.