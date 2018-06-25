"Где россияне - там вечный ср*ч": оккупанты превратили Черное море в помойку (фото)

В сети показали новые фото моря в районе Севастополя

Пользователи сети делятся новыми снимками, на которых видно, во что российские оккупанты превратили Черное море. Так, пользователь с ником "КРЫМский бандеровец" опубликовал пост, где опубликовал фотографии моря в севастопольской Артбухте.

"Крым. Севастополь. Море в Артбухте превратилось в помойку", - пишет блогер.

Местные жители отмечают, что кроме обычного мелкого мусора и пластиковых бутылок, в море можно рассмотреть плавающие мешки с мусором и внушительных размеров куски пенопласта.

"Родная г*вень", - резюмировал автор.

Море возле Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Море возле Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Море возле Севастополя (фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Пользователи социальных сетей, комментируя состояние Черного моря в Крыму, отмечают, что "где россияне - там вечный ср*ч".

Ранее Styler писал о том, что посетители Азовского моря в этом году жалуются на "оккупацию" пляжей ядовитыми медузами, которых туда приносит водой.