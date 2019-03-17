Год дождей и морозов: синоптик дал огорчающий прогноз погоды на 2019 год

Погода в Украине в 2019 году будет прохладной и дождливой

Погода в Украине в 2019 году принесет много дождей и морозов. В 2019 году в Украине не только весна будет прохладнее, чем в прошлые годы; ниже, чем обычно, температуры ожидаются и летом. Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, сообщает "Народная правда".

В частности, по словам Владимира Деркача, не будет жарким последний месяц весны.

"Май будет богат на осадки и холоднее, чем обычно. Немного потеплеет в середине первой декады месяца. Бывает, что в мае уже начинаются летние температуры, но в этом году такого не будет. Летняя погода придет аж в самом конце месяца. А так будут и осадки, и довольно существенная прохлада, порой очень даже холодно, как для мая. Особенно много дождей – во второй декаде", – прогнозирует Деркач.

Погода в Украине в 2019 году (фото: pixabay.com)

По его словам, и "это лето будет прохладнее, чем обычно".

"И осадков тоже будет больше. Вот весна скупее, а далее, с мая и летом, осадков хватает. Июнь будет относительно прохладным, изрядное потепление ожидается во второй декаде. Дальше дожди немного снизят температуру. Июль тоже не будет отличаться высокой температурой, а в середине месяца возможен сильный шквальный ветер. Немного жарких дней будет в августе, а потом, ближе к осени, столбик термометра начнет опускаться", – резюмировал народный синоптик.

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