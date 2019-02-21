Годами живет на дереве: история с киевским Тарзаном получила печальную развязку

Журналистам удалось попасть в квартиру неординарного мужчины

"Иорданский Диоген", живущий в гнезде на дереве на берегу озера в Киеве, о котором активно рассказывали ведущие украинские СМИ, оказался человеком с психическим расстройством, сообщает пользователь Facebook Annabella Morina.

Как оказалось, Владимир Грицак, соорудивший гнездо на берегу озера Иорданское (Оболонский район), страдает патологическим накопительством или, как его еще называют, "синдромом Плюшкина".

Журналисты, попавшие в квартиру киевского Тарзана, ужаснулись увиденному - квартира под самый потолок завалена хламом. Они призывают помочь "Диогену" справиться с психическим расстройством, а также освободить его квартиру по адресу, Оболонский проспект, 14-Е, от мусора.

Киевлянин живет на дереве - вся правда о Владимире Грицаке (фото: segodnya.ua, facebook.com/annabella.morina)

К слову, недавно уже появились сомнения в адекватности этого уникального человека. Странным показалось то, что Владимир, утверждающий, что он живет в этом гнезде, выглядел очень ухоженным.

Сомнения подтвердили и местные рыбаки, рассказавшие, что он действительно иногда забирается в свое укрытие на дереве и наблюдает за природой, но они никогда не видели, чтобы он там ночевал.

Ранее мы сообщали, что в Одессе спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать женщину из квартиры, которую ее муж на протяжении 20 лет превращал в свалку.

Также мы писали о том, что в Киеве, в квартире семейной пары, которая годами стягивала хлам, произошел пожар, который чуть не уничтожил целый дом.