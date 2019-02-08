Вонь и тараканы: жуткий пожар чуть не унес жизни киевлян

Видео: YouTube/ТСН

В Киеве, в квартире семейной пары, которая годами стягивала хлам, произошел пожар, который чуть не уничтожил целый дом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Соседи семейной пары рассказали, что за последние несколько лет жить рядом с ними стало практически невыносимо. 10 лет назад это была обычная семья. Муж и жена работали, воспитывали двух дочерей, а потом с ними что-то случилось. Одна из дочерей уехала и живет отдельно, вторая стала наркоманкой, а пара после выхода на пенсию превратилась в "плюшкиных" и начала тянуть в дом всякий хлам.

"Постоянная вонь, у нас тараканы бегают. Мы сходим с ума, не знаем, куда бежать, как с этим бороться. Сносить хлам домой мужчина с женщиной начали еще 10 лет назад, и в конце концов превратили 3-комнату квартиру в свалку. Теперь там повсюду ползают тараканы, ужасный запах, но внутрь никого не пускают", - рассказали жильцы.

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Что именно произошло в жизни 60-летних киевлян – никто не знает. Иногда соседи видят старшую дочь, которая привозит родителям продукты. Младшая дочь дома практически не появляется.

Жильцы дома рассказали, что они неоднократно пытались помочь своим соседям и вытащить их и гор мусора, но им не удалось. Обращались в ЖЭК, чтобы помогли решить проблему – там им объяснили, что квартира приватизирована и по закону очень сложно попасть в квартиру, чтобы составить акт или привезти специалистов, которые зафиксируют антисанитарию.

А на днях пожар в захламленной квартире чуть не угробил всех жильцов дома. Соседи учуяли запах гари и выскочили в подъезд. Когда увидели дым – позвонили спасателям.

"Мы с мамой почувствовали запах гари. Открыли дверь и увидели, что из квартиры, просто от пола, идет задымление. И такой тяжелый запах пластика, и чего-то горелого", - рассказала одна из соседок.

Спасатели вынуждены были вызвать полицию и выломать дверь в квартиру, чтобы потушить пожар. Оказалось, что хозяйка заваривала чай и включила для этого плиту, а потом не заметила, что мусор на кухне загорелся. Очнулась, когда дверь выбивали.

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