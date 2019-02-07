Горе-мать сбежала: под Винницей 56-летний мужчина воспитывает четырех маленьких детей

Жена променяла многодетную семью на водку

Видео: YouTube/ТСН

В Винницкой области 56-летний многодетный отец Константин Сорока один воспитывает четырех маленьких детей, возрастом от трех до пяти лет, мать которых за пьянство суд лишил родительских прав. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самой младшей девочке Иванке всего 3 года, близнецам Коле и Косте 4 года, а самому старшему Георгию - 5. У мужчины этот брак уже третий, он давно хотел детей, но впервые их родила последняя жена, когда ему было 50 лет.

Дети ходят в местный детсад, они опрятные и ухоженные. Соседи отзываются о многодетной семье хорошо - она считается благонадежной.

Родная мать променяла семью на друзей и водку. Мужчина рассказывает, что его жена, 40-летняя Наталья, начала злоупотреблять после рождения близнецов.

"Я только на работу, она уже пьяная, так можно было отойти, а вернулся - она уже пьяная, потом начала все из дома выносить", - рассказал он.

Скриншот видео: YouTube/ТСН

Когда жена вынесла из дома чуть не половину имущества, муж подал на развод и обратился в службу по делам детей и добился, чтобы жену лишили прав на детей.

Женщина прописана в соседнем селе, но там говорят, что Наталья не живет дома - она попрошайничает.

Константин жалуется, что в семье всегда не хватает денег. Госпомощь он получил лишь однажды - ему дали пять тысяч на полгода. Зарплата у него скромная, он работает сторожем. Несмотря ни на что, отец уверен, что материальные трудности - это не главное. Ибо старается дать детям самое важное - любовь.

К слову, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам заниматься любовью, а 14 февраля разрешил это делать даже без документов.

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Видео: РБК-Украина