Город затянет тучами: погода в Киеве на 10 ноября

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу
По данным Укргидрометцентра, в субботу, 10 ноября, в Киеве целый день будет весьма облачно. Однако осадков синоптики не прогнозируют.
Кроме того, в столице ожидается ухудшение видимости до 500 метров.
Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Фото: meteo.gov.ua
Ветер: южный, 2-3 м/с.
Влажность воздуха: 65%.
Атмосферное давление: 753 мм рт.ст., 1003 hPa.
Отметим, что 10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.
Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании 10 ноября в Украине.
Кстати, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, какая погода будет на выходных.
А также рассказывали о том, что народный синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю и предупредила о существенном похолодании.
Видео: РБК-Украина