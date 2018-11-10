Город затянет тучами: погода в Киеве на 10 ноября

Фото: Погода (Getty Images)

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 10 ноября, в Киеве целый день будет весьма облачно. Однако осадков синоптики не прогнозируют.

Кроме того, в столице ожидается ухудшение видимости до 500 метров.

Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер: южный, 2-3 м/с.

Влажность воздуха: 65%.

Атмосферное давление: 753 мм рт.ст., 1003 hPa.

Отметим, что 10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании 10 ноября в Украине.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, какая погода будет на выходных.

А также рассказывали о том, что народный синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю и предупредила о существенном похолодании.

Видео: РБК-Украина