ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Місто затягне хмарами: погода в Києві на 10 листопада

STYLERЖиття    10.11.2018 - 07:07
Фото: Погода (Getty Images)
Фото: Погода (Getty Images)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 10 листопада, в Києві цілий день буде вельми хмарно. Проте опадів синоптики не прогнозують.

Крім того, в столиці очікується погіршення видимості до 500 метрів.

Вночі стовпчик термометра показуватиме від 0 до 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.

Місто затягне хмарами: погода в Києві на 10 листопадаМісто затягне хмарами: погода в Києві на 10 листопадаФото: meteo.gov.ua

Вітер: південний, 2-3 м/с.

Вологість повітря: 65%.

Атмосферний тиск: 753 мм рт.ст., 1003 hPa.

Відзначимо, що 10 листопада вшановується пам'ять святої Параскеви П'ятниці. У цей день починали м'яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду у цей день передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м'якою.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про похолодання 10 листопада в Україні.

До речі, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, яка погода буде на вихідних.

А також розповідали про те, що народний синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень і попередила про істотне похолодання.

Відео: РБК-Україна

Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся