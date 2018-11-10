Місто затягне хмарами: погода в Києві на 10 листопада

Фото: Погода (Getty Images)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 10 листопада, в Києві цілий день буде вельми хмарно. Проте опадів синоптики не прогнозують.

Крім того, в столиці очікується погіршення видимості до 500 метрів.

Вночі стовпчик термометра показуватиме від 0 до 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Вітер: південний, 2-3 м/с.

Вологість повітря: 65%.

Атмосферний тиск: 753 мм рт.ст., 1003 hPa.

Відзначимо, що 10 листопада вшановується пам'ять святої Параскеви П'ятниці. У цей день починали м'яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду у цей день передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м'якою.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про похолодання 10 листопада в Україні.

До речі, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, яка погода буде на вихідних.

А також розповідали про те, що народний синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень і попередила про істотне похолодання.

Відео: РБК-Україна