Місто затягне хмарами: погода в Києві на 10 листопада

Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу
За даними Укргідрометцентру, в суботу, 10 листопада, в Києві цілий день буде вельми хмарно. Проте опадів синоптики не прогнозують.
Крім того, в столиці очікується погіршення видимості до 500 метрів.
Вночі стовпчик термометра показуватиме від 0 до 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.
Фото: meteo.gov.ua
Вітер: південний, 2-3 м/с.
Вологість повітря: 65%.
Атмосферний тиск: 753 мм рт.ст., 1003 hPa.
Відзначимо, що 10 листопада вшановується пам'ять святої Параскеви П'ятниці. У цей день починали м'яти, тріпати і готувати льон для пряжі. Погоду у цей день передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м'якою.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про похолодання 10 листопада в Україні.
До речі, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, яка погода буде на вихідних.
А також розповідали про те, що народний синоптик дала прогноз погоди на найближчий тиждень і попередила про істотне похолодання.
Відео: РБК-Україна