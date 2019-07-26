ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Горячие выходные: синоптик порадовала украинцев прогнозом

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 20:14
Горячие выходные: синоптик порадовала украинцев прогнозом
Иллюстративное фото (УНИАН)

На выходных жару "собьют" кое-где дожди с грозами

Погода в Украине в эти выходные 27 и 28 июля ожидается жара, а осадки прогнозируются только в южных и восточных областях. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко, говортся на сайте Opogode.

В среднем по стране в субботу и воскресенье температура воздуха составит ночью +14... +20 градусов, а днем ожидается от +25 до +30 градусов.

Теплее будет в южных, восточных и центральных регионах - столбики термометров там поднимутся даже до отметки +33 градусов.

Горячие выходные: синоптик порадовала украинцев прогнозом

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На Западе и Востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. На всей остальной части территории Украины осадки не предвидятся.

В Киеве на выходных будет преобладать сухая погода, разве что в субботу возможен локальный дождь с грозой.

В столице температура воздуха ночью составит около +15... +17 градусов, днем ожидается +28... +30 градусов.

Горячие выходные: синоптик порадовала украинцев прогнозом

Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили украинцев о существенном ухудшении погоды до конца июля.

Также мы писали о том, что недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Напомним, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными возмущениями.

Аномальная жара идет в Украину: синоптик дала прогноз на выходные Грозовые дожди и потепление: украинцам рассказали, где пройдут осадки
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь