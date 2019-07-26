Европейская жара идет в Украину: синоптик дал прогноз на выходные

Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

Похолодание в Украину придет в конце июля

Погода в Украине в субботу и воскресение, 27 и 28 июля, будет очень теплая и даже местами жаркая, однако осадки подпортят впечатление про выходные. Так, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных, восточных и центральных областях. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что уже со среды 30 июля в нашей стране существенно похолодает, а пока - придется ненадолго ощутить себя в объятиях немилосердной европейской жары.

"Жара из Западной Европы завтра наконец сдвинется, но никуда ничего не исчезает. Ведь высокие температура воздуха передвинется ближе к Центру и Востоку Европы. Южная часть континента и так еще останется среди жары. Украину также тронет южная горячая волна", - написала Диденко.

В то же время французские и бельгийские +40 и выше у нас не ожидается.

Метеокарта на выходные 27 и 28 июля (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Согласно прогнозу синоптика, в Украине жарче всего будет на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины.

В указанных регионах столбики термометров будут достигать +28... +33 градусов.

На остальной территории на выходных 27 и 28 июля предполагается от +25 до +30 градусов.

Иллюстративное фото (news.yahoo.com)

Диденко сообщила, что осадки в виде дождей с грозами навестят жителей западных и восточных областей. При этом на Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.

В Киеве в субботу и воскресенье дожди маловероятны, погода будет преимущественно солнечной и очень теплой. Столбики термометров на выходных покажут от +27-и и впроть до +30 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также синоптик предупредила украинцев о том, что уже 31 июля - 1 августа вновь существенно похолодает.

Как сообщалось ранее, ранее синоптики Украинского гидрометцентра также дали прогноз погоды до конца этой рабочей недели.

ДОбавим также, что недавно синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды до конца июля.