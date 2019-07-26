Європейська спека йде в Україну: синоптик дав прогноз на вихідні

Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

Похолодання в Україну прийде наприкінці липня

Погода в Україні у суботу та неділю, 27 і 28 липня, буде дуже тепла і навіть місцями спекотна, однак опади трохи зіпсують враження про вихідні. Так, короткочасні дощі з грозами очікуються в західних, східних та центральних областях. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що вже з середи 30 липня в нашій країні суттєво похолодає, а поки - доведеться ненадовго відчути себе в обіймах немилосердної європейської спеки.

"Спека із Західної Європи завтра нарешті посунеться, але нікуди нічого не щезає.

Адже височезна температура повітря пересунеться ближче до Центру та Сходу Європи. Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки. Україну також торкне південна гаряча хвиля", - написала Діденко.

У той же час французькі та бельгійські +40 і вище у нас не очікується.

Метеокарта на вихідні 27 і 28 липня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Згідно з прогнозом синоптика, в Україні найспекотніше буде на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України.

У зазначених регіонах стовпчики термометрів сягатимуть +28... +33 градусів.

На решті території на вихідних 27 і 28 липня передбачається від +25 до +30 градусів.

Ілюстративне фото (news.yahoo.com)

Діденко повідомила, що опади у вигляді дощів із грозами навідаються до жителів західних та східних областей. При цьому на Півночі, в Центрі та в південній частині переважатиме суха погода.

У Києві в суботу і неділю дощі малоймовірні, погода буде переважно сонячною і дуже теплою. Стовпчики термометрів на вихідних покажуть від +27-й і впроть до +30 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також синоптик попередила українців про те, що вже 31 липня - 1 серпня знову суттєво похолодає.

Як повідомлялося раніше, раніше синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди до кінця цього робочого тижня.

Додамо також, що нещодавно синоптики попередили про суттєве погіршення погоди до кінця липня.