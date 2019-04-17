Гостиный двор в Киеве тоже горел: эксперт провела аналогию с Нотр-Дамом

Пока во Франции после пожара в Нотр-Даме на восстановление здания за несколько суток собрали более 700 миллионов евро, в Украине часто горят уникальные памятники истории, однако мало кто обращает на это внимание. Об этом в комментарии для Styler рассказала общественный деятель и адвокат Марина Соловьева.

По ее словам, у нас пока нет практики меценатства, когда бы на восстановление здания сбрасывались средствами все, кому не безразлична судьба здания.

"Сегодня некоторые меценаты приобщаются к восстановлению уникальных исторических памятников в Украине. Однако этих средств совершенно недостаточно, и пока в Украине нет такой практики, когда люди массово сбрасываются деньгами на восстановление какого-то уникального объекта", - говорит она.

"Сегодня известные меценаты через нашу организацию "Андреевская пейзажная инициатива" восстанавливают Церковь Спаса на Берестове. Но пока это не такие частые случаи, как бы нам того хотелось", - добавляет Соловьева.

Она считает, что надо обратить внимание на сохранение памятников, содержать их в надлежащем состоянии, направлять средства на восстановление того же Гостиного двора. Марина Соловьева напомнила о том, что он в 2013 году загорелся прямо посреди ночи.

"Мы знаем, что с ним в 2013 году тоже была история, когда он частично горел. Мы приложили усилия к тому, чтобы отменить постановление Кабмина и решение Киевсовета о преобразовании Гостиного двора в торговый центр", - добавляет Соловьева.

Фото: Здание Гостиного двора горела в 2013 году (РБК-Украина)

Напомним, в мае 2018-го года Верховный суд сегодня поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым Гостиный двор вернули в собственность государства.

"Считаю, что общество и власть должны очень тщательно пересмотреть свое отношение к памятникам и хранить их в соответствующем состоянии. Поэтому мы боремся за то, чтобы не застраивалась буферная зона, чтобы наши памятники из списка ЮНЕСКО (это София Киевская и Киево-Печерская Лавра – ред.) хранились в надлежащем виде и реставрировались," – говорит она.

По словам активистки, в условиях войны Россия пытается присвоить значительную часть украинских исторических памятников себе.

"Все знают, как наш восточный сосед хочет забрать нашу историю, пытается рассказать, что Анна Ярославна - из России, а не из Украины, и многое другое. С этим надо что-то делать уже сейчас", - говорит она.

Напомним, ранее была названа вероятная причина пожара в соборе Нотр-Дам в Париже.

Также киевский ресторан попал в громкий скандал из-за пожара в Нотр-Даме.