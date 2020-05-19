Готовимся к лету: во сколько украинцам обойдется отдых на местных курортах

Отдых на украинских курортах привлечет в этом году больше наших сограждан, чем обычно. Естественно, это связано с карантином, из-за которого многие уже не полетят на запланированный отдых заграницей. Во сколько же выльется для украинцев отпуск в Херсонской области и в Одессе рассказали владельцы отелей на местных курортах.

Сезон в этом году начнется позже, где-то с конца июня. Если говорить об Одессе, то тут отпуск на 7 дней для двоих обойдется минимум в 35 тысяч гривен.

"Одесса всегда была дорогим местом отдыха. И это не из-за лучшего сервиса, а из-за престижа. Так же, как когда-то в Крыму было престижно отдыхать в Ялте. Хотя там были не лучшие отели, но цена была высокая. В Одессу едет много иностранцев. Мы бронируем отели для немцев, белорусов, англичан и поляков. Заработки там выше, а соответственно и цена для них нормальная", – рассказал турагент по организации внутреннего отдыха Юрий Панюк Gazeta.ua.

В Херсонской области можно будет отдохнуть подемократичнее. Владелица базы в селе Генгирка Генического района сообщила, что бронь стоит уже почти до осени.

"Сезон этого года планируем открыть с середины июня. В июне цена за номер будет 550 гривен, в июле и августе – 750 гривен. Такие же цены были и в прошлом году. Не меняем их, чтобы отдохнуло больше людей", – рассказала Наталья Григорчук.

Также Styler узнал, сколько стоит отдохнуть на Азовском море. Например, на острове Бирючий, цена за домик на берегу моря стартует от 2000 гривен за сутки. Стоимость указана без питания.

Как мы ранее писали, после карантина полеты в ЕС будут по новым правилам.