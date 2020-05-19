Готуємося до літа: у скільки українцям обійдеться відпочинок на місцевих курортах

Відпочинок на українських курортах приверне в цьому році більше наших співгромадян, ніж зазвичай. Природно, це пов'язано з карантином, з-за якого багато хто вже не полетять на запланований відпочинок закордоном. У скільки ж виллється для українців відпустку в Херсонській області та в Одесі розповіли власники готелів на місцевих курортах.

У цьому році сезон почнеться пізніше, десь з кінця червня. Якщо говорити про Одесу, то тут відпустка на 7 днів для двох обійдеться щонайменше у 35 тисяч гривень.

"Одеса завжди була дорогим місцем відпочинку. І це не через кращий сервіс, а через престиж. Так само, як колись у Криму було престижно відпочивати в Ялті. Хоча там були не кращі готелі, але ціна була висока. В Одесу їде багато іноземців. Ми бронюємо готелі для німців, білорусів, англійців і поляків. Заробітки там вище, а відповідно і ціна для них нормальна", – розповів турагент по організації внутрішнього відпочинку Юрій Панюк Gazeta.ua.

В Херсонській області можна буде відпочити демократичніше. Власниця бази в селі Генгирка Генічеського району повідомила, що бронь стоїть вже майже до осені.

"Сезон цього року плануємо відкрити з середини червня. У червні ціна за номер буде 550 гривень, в липні і серпні – 750 гривень. Такі ж ціни були і минулого року. Не змінюємо їх, щоб відпочило більше людей", – розповіла Наталія Григорчук.

Також Styler дізнався, скільки коштує відпочити на Азовському морі. Наприклад, на острові Бірючий, ціна за будиночок на березі моря стартує від 2000 гривень за добу. Вартість вказана без харчування.

Як ми раніше писали, після карантину польоти в ЄС будуть за новими правилами.