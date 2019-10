Группа EYE TEA призвала бороться с коррупцией в новой песне

Грандж-группа EYE TEA выпустила видео на трек “Where Is My Money?”. По словам музыкантов, эта песня о нехороших людях, которые, руководствуясь собственными интересами, делят чужие деньги.

"Трек "Where Is My Money?" - призыв к борьбе с коррупцией. И эта борьба должна быть радикальной жесткой и даже агрессивной. Добро должно быть с кулаками", - смеются музыканты.

Eye Tea - Where is my money?

Услышать "Where Is My Money?" можно будет 30 ноября на сольном концерте EYE TEA в столичном клубе Monteray. Он станет для группы своеобразным творческим итогом. Музыкантам очень важно понять, насколько сильно они прогрессировали за год активной работы. И единственный шанс сделать правильные выводы - посмотреть в глаза своим поклонникам и почувствовать их эмоции.

"На этом концерте мы будем снимать наше следующее видео и каждый зритель станет его героем. Нам очень хотелось бы увидеть в зале как можно больше людей, которые, как и мы, любят такую мощную и честную музыку! И вместе с нами станут частью нашей музыкальной истории!" - говорят участники рок-команды.

EYE TEA (фото: пресс-служба группы)