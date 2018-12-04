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Грядут изменения: какой погоды ждать украинцам 4 декабря

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 07:06
Грядут изменения: какой погоды ждать украинцам 4 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура в ближайшие дни в Украине будет расти

Во вторник, 4 декабря, погода в Украине будет различаться - на западе пройдут дожди с мокрым снегом, на юге днем температура будет достигать восьми градусов тепла, переменная облачность. Об этом свидетельствуют данные сайта УНИАН.

На востоке Украины синоптики прогнозируют без осадков, столбик термометра не поднимется выше одного градуса тепла.

В северных областях сегодня будет облачно с прояснениями. Температура днем - до +2. Без осадков и такая же температура воздуха ожидается в центре страны.

В Киеве ртутный столбик сегодня будет фиксировать значения от 0 до +2 градусов. Без осадков.

Грядут изменения: какой погоды ждать украинцам 4 декабря

Погода на 4 декабря в Украине (unian.ua)

В целом, говорят синоптики, на большинстве территории страны дневная температура в ближайшие дни вырастет до 2-6 градусов тепла. Кроме того, до конца недели ожидается мокрый снег, дождь и гололед на дорогах. А ночью и утром - туман.

Народный прогноз

Наши предки за несколько веков наблюдений обратили внимание на то, что когда в этот день резко похолодает - то и вся зима будет суровой.

Грядут изменения: какой погоды ждать украинцам 4 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, мы сообщали о том, какая погода ждет украинцев на новогодние праздники.

Ранее синоптик рассказал, когда украинцам ждать сильных морозов.

Видео: РБК-Украина

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