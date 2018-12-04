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Насуваються зміни: якої погоди чекати українцям 4 грудня

STYLERЖиття    04.12.2018 - 07:06
Насуваються зміни: якої погоди чекати українцям 4 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура у найближчі дні в Україні зростатиме

У вівторок, 4 грудня, погода в Україні буде різнитися - на заході пройдуть дощі з мокрим снігом, на півдні вдень температура сягатиме до восьми градусів тепла, мінлива хмарність. Про це свідчать дані сайту УНІАН.

На сході України синоптики прогнозують без опадів, стовпчик термометра не підійметься вище одного градусу тепла.

У північних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура вдень - до +2. Без опадів і така ж температура повітря очікується у центрі країни.

У Києві ртутний стовпчик сьогодні фіксуватиме значення від 0 до +2 градусів. Без опадів.

Насуваються зміни: якої погоди чекати українцям 4 грудня

Погода на 4 грудня в Україні (unian.ua)

Загалом, кажуть синоптики, на більшості території країни денна температура у найближчі дні зросте до 2-6 тепла. Крім того, до кінця тижня очікується мокрий сніг, дощ і місцями ожеледь на дорогах. А вночі й уранці - туман.

Народний прогноз

Наші предки за кілька століть спостережень звернули увагу на те, що коли в цей день різко похолодає, то й уся зима буде суворою.

Насуваються зміни: якої погоди чекати українцям 4 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка погода чекає українців на новорічні свята.

Також раніше синоптик розповів, коли українцям чекати лютих морозів.

Відео: РБК-Україна

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