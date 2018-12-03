Місцями дощі: синоптики розповіли про погоду 4 грудня

Колаж РБК-Україна

У деяких регіонах повітря прогріється до +6 градусів

У вівторок, 4 грудня в кількох областях України пройдуть дощі і підвищиться температура повітря. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, найхолодніше буде на сході України. У Донецькій, Харківській і Луганській областях очікується вночі від -5 до -7 градусів, вдень прогріється до -1 +1 градусів. У Дніпрі та Полтаві до +2 градусів. Без опадів, хмарно.

На півдні країни можливо вигляне сонце. В Одесі, Херсоні та Миколаєві вдень +4 +6 градусів, вночі від 0 до +2 градусів. Опади не прогнозуються.

У Криму сонячно. Вдень повітря прогріється до +4 +6 градусів, вночі 0 +2 градуси.

У північних областях хмарно, але без опадів. Вдень очікується 0 +2 градуси, вночі температура буде близько 0.

На заході синоптики прогнозують дощі. Денна температура в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому, Львові, Луцьку та Рівному складе +4 +6 градусів. В Житомирі 0 +2 градуси. Вночі температура повітря буде коливатися від 0 до +2 градусів.

В центральній частині країни хмарно, з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +2 градусів, вночі буде близько 0.

У столиці 4 грудня буде хмарно і похмуро, опади не прогнозуються. Вдень стовпчики термометрів покажуть +1 +3 градуси. Вночі очікується від 0 до -2 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яка погода чекає українців на новорічні свята.

А також ми писали про те, що синоптик розповів, коли чекати самих лютих морозів.

Відео: РБК-Україна