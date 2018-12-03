Местами дожди: синоптики рассказали о погоде 4 декабря

Коллаж РБК-Украина

В некоторых регионах воздух прогреется до +6 градусов

Во вторник, 4 декабря в нескольких областях Украины пройдут дожди и повысится температура воздуха. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, холоднее всего будет на востоке Украины. В Донецкой, Харьковской и Луганской областях ожидается ночью от -5 до -7 градусов, днем прогреется до -1 +1 градусов. В Днепре и Полтаве до +2 градусов. Без осадков, облачно.

На юге страны возможно выглянет солнце. В Одессе, Херсоне и Николаеве днем +4 +6 градусов, ночью от 0 до +2 градусов. Осадки не прогнозируются.

В Крыму солнечно. Днем воздух прогреется до +4 +6 градусов, ночью 0 +2 градуса.

В северных областях пасмурно, но без осадков. Днем ожидается 0 +2 градуса, ночью температура будет около 0.

На западе синоптики прогнозируют дожди. Дневная температура в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Хмельницком, Львове, Луцке и Ровно составит +4 +6 градусов. В Житомире 0 +2 градуса. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов.

В центральной части страны облачно, с прояснениями. Днем воздух прогреется до +2 градусов, ночью будет около 0.

В столице 4 декабря будет облачно и пасмурно, осадки не прогнозируются. Днем столбики термометров покажут +1 +3 градуса. Ночью ожидается от 0 до -2 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

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Видео: РБК-Украина