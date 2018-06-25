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В Харькове водитель сбил студентку на пешеходном переходе (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 21:02
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

На перекрестке произошло смертельное ДТП

В Харькове на Московском проспекте произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла студентка. Об этом сообщает kriminal.net.ua.

Трагедия произошла днем в понедельник, 25 июня, недалеко от супермаркета "Брусничка".

 

Фото: Авария (kriminal.net.ua)

По словам источника издания, на пешеходном переходе автомобиль смертельно травмировал молодую девушку. Медики констатировали смерть. Детали дорожно-транспортного происшествия пока не сообщаются.

Ранее в Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка.

В пятницу, 22 июня, на проспекте Тракторостроителей автомобиль на пешеходном переходе сбил четырехлетнего мальчика.

Четырехлетний ребенок с травмой головы был госпитализирован, сейчас он находится в коме. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Теги: авария, ДТП, харьков
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