Под Харьковом выпускной закончился трагедией: погиб подросток

Выпускной под Харьковом закончился трагедией (Коллаж РБК-Украина)

Полиция выяснила все детали гибели подростка

В поселке Тарановка Харьковской области выпускной школьников закончился смертельной дракой. Один из подростков получил травмы и скончался на следующий день. Об этом сообщили в отделе коммуникации национальной полиции в Харьковской области.

Как рассказала бабушка погибшего школьника, выпуск отмечали в субботу, 29 июня. Ее внук вернулся домой около 23:00 в состоянии алкогольного опьянения. Он сразу лег спать. Утром бабушка его не трогала и начала переживать только около 16:00. Она заметила, что у мальчика отсутствуют признаки жизни и вызвала полицию.

Тело осмотрели эксперты и установили, что на нем присутствуют телесные повреждения. Выяснилось, что накануне между погибшим и его ровесником произошел конфликт.

"В ходе досудебного расследования работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт", - сообщили в полиции.

Следователи Змиевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

17-летнему подростку, который виноват в трагедии, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Национальной академии Национальной гвардии Украины в Харькове произошел скандал на выпускном.

А также рассказывали о том, что под Херсоном на выпускном вечере подрались школьники и родители.