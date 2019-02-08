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В Херсоне мать школьника избила учительницу-пенсионерку на глазах детей

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 19:02
В Херсоне мать школьника избила учительницу-пенсионерку на глазах детей
Коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел в общеобразовательной школе № 9 Херсона

В Херсоне мать одного из школьников избила пожилую учительницу на глазах у маленьких детей. Кроме того, женщина преследовала ее. Об этом сообщает местное издание "Новый день".

По словам директора школы Людмилы Мартынюк, после пятого урока учительница вывела третий класс во двор школы. Сразу после этого туда начали выходить ученики еще одного класса. За детьми пришли их родители и мать третьеклассника. Она подбежала к учительнице, и стала ее бить со всей силы. Пожилая женщина пыталась убежать от разъяренной матери ученика и забежала в холл.

"Представьте себе, насколько я лично была шокирована: прямо во время совещания с участием еще шести работников открываются двери, и туда забегает учительница с криком: "Спасите! Меня бьют!". А сразу за ней влетает, агрессивно настроена преследовательница. Чтобы ее успокоить, пришлось вызвать и полицию, и частную службу охраны", - рассказала директор школы.

Причина конфликта - различные подходы к воспитанию ребенка. Сын женщины не раз издевался над детьми, которые были физически слабее его. Кроме того, педагоги часто слышали от ученика нецензурную брань.

Это все происходило в инклюзивном классе, где обучаются дети с ограниченными физическими возможностями.

После многочисленных жалоб школа решила направить хулигана, который не является инвалидом, на медицинскую комиссию, где должны были определить потребности в психологической коррекции и переводе в другое учебное заведение, где обучаются такие дети.

Когда мать школьника услышала об этом, то сначала не пускала парня в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама появилась выяснять отношения с учительницей. Стоит отметить, что педагога еще и ударили о дверь.

В результате этого инцидента у учительницы диагностировали травму грудной клетки и ситуационный невроз. Кроме того, она взяла больничный из-за повышения давления.

Полиция изучает все обстоятельства этой скандальной истории.

Напомним, что в Киеве неадекватный мужчина напал на ребенка, который возвращался домой со школы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 14-летнюю школьницу жестоко избили сверстницы. Инцидент произошел на стадионе.

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