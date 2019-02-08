Подстерегал возле школы: в Киеве неадекват с кровавыми глазами напал на ребенка

Видео: (YouTube/Чрезвычайные новости ICTV)

10-ти летний Владислав из Киева все еще отходит от шока после ужасного инцидента. На днях мальчик как обычно шел со школы и ничего не подозревал, но внезапно на него набросился неизвестный. Об этом информируют в сюжете Чрезвычайные новости ICTV.

Отмечается, что после уроков мальчик позвонил сообщить маме, что освободился. А когда повесил трубку, то к нему подбежал незнакомец в капюшоне и стал вырывать из рук телефон. "Я сопротивлялся, но он ударил меня. Когда я упал, он забрал мой телефон и убежал", - рассказывает пострадавший.

Ребенок испугался и побежал просить помощи у учителей. Заместитель директора Киевской школы №169 решила обратиться по данному случаю в полицию, поскольку дозвониться к близким ребенок не мог. Потерпевший смог хорошо запомнить и описать приметы своего обидчика.

С его слов злоумышленнику 20-23 года, рост около 180 см, худощавое телосложение, лицо худое, вытянутое. Но больше всего мальчику запомнились страшные, налитые кровью, глаза злоумышленника.

Cкриншот: (YouTube/Чрезвычайные новости ICTV)

К слову, на следующий день обокрали еще одного школьника, который возвращался дворами домой. Незнакомец ограбил уже троих беззащитных детей и одну женщину. Теперь родители ходят в школу вместе с детьми и ждут, когда милиция сможет найти неадекватного злоумышленника.

Мы писали, что под Одессой трое злоумышленников поплатились за преступление. После совершения разбойного нападения преступники попали в ДТП. А позже были найдены полицией.

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