Хочешь жить - иди за мной: детали жуткого преступления в Черкассах

О преступнике выяснилась неожиданная информация

В Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий. Об этом сообщает издание ZMI.ck.ua.

Как рассказала мама 12-летней девочки, незнакомый мужчина подошел к ребенку на остановке транспорта возле школы и задал странный вопрос: "У меня вчера побратим умер, пойди купи цветов?". Девочка отсела от него подальше и в разговоры не вступала.

Мужчина снова подсел поближе, взял за горло и пригрозил: "Дернешься, закричишь - зарежу. Хочешь жить – иди за мной". Потом он отобрал у нее телефон и выключил.

Пока они шли, мужчина заставлял девочку называть его непристойными словами и рассказывал, что он с ней сделает. Она попыталась узнать, куда они идут: "А куда мы идем? Тут же нет цветочного магазина", на что преступник ответил ей, что собирается ее изнасиловать.

Пока они шли по улице, людей почти не было или были, но далеко, поэтому девочка не могла позвать на помощь. Мужчина предупредил ее, что если кто-то спросит, то она его племянница и они идут в гости. Девочка начала спрашивать, когда он ее отпустит и преступник сначала сказал, что завтра, потом, что через месяц, а потом пригрозил, что отдаст ее в рабство.

"По дороге он расспрашивал ее про физическое развитие именно по половым признакам. На повороте на Пушкинский спуск заставил снять шапку, расстегнуть куртку и распустить волосы. Всю дорогу он вел ее за руку, местами крепко держал, когда были люди, или держал руку на плече, а пальцами держал за шею", - рассказала мама пострадавшей девочки.

Когда они дошли до импровизированного футбольного поля на улице Гагарина, они встретились с мужчиной, который живет поблизости. Преступник ненадолго отпустил руку девочки, чтобы показать ей на телефоне видео порнографического характера. Девочка в панике кинулась к прохожему, схватила его за руку и попросила ее спасти, так как ее похитили.

"Мужчина, которого звали Владимир, достал телефон и начал вызывать полицию. Педофил тоже достал свой телефон и сделал вид, что он то ли звонит, то ли смотрит в него. А потом он развернулся и ушел. Владимир не смог его остановить, потому что девочка плакала и просила не оставлять ее одну. Сказал, что она так впилась ему в руку, что не мог ее оставить", - добавила мама девочки.

Найти преступника удалось только через несколько месяцев благодаря социальным сетям. Фотографию педофила распространили и откликнулся мужчина из Киевской области, который его опознал.

Выяснилось, что преступник родом из Киевской области, проживает в селе Бородянка, бывший боец АТО. В Черкассы он приезжает к жене. Мужчину нашли и задержали. Заведено дело по факту грабежа и растления малолетних.

14 февраля состоялось судебное заседание, на котором подозреваемому выбрали меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе сроком на 60 дней.

На заседании присутствовала также жена подозреваемого, которая привезла документы о том, что мужчина был в АТО, характеристики. В анкетах она указала, что на данный момент безработная, а подозреваемый работает таксистом.

На суде мужчина признал только обвинение в грабеже, так как отобрал у ребенка мобильный телефон. От других обвинений он отказался и сказал, что никуда девочку не вел и ничего ей не говорил.

Однако мужчина, который спас девочку, готов давать показания. К тому же есть записи камер наблюдения, которые помогли отследить весь путь преступника с ребенком.

"Дочка занималась с психологом. Сейчас ей намного лучше, но как только она видит похожий силуэт мужчины – срывается. За последние недели похудела на 4 кг", - рассказала мама.

О преступнике выяснилось, что у ранее у него уже были проблемы с законом. В частности, он привлекался за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, за распитие алкоголя с военнослужащими, за то, что самовольно покинул военную часть и еще несколько правонарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что отчим развращал детей в Кривом Роге.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье педофил годами насиловал своих сестер.