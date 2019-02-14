На Закарпатье педофил годами насиловал своих сестер (видео)

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Служба по делам детей не хочет решать данную проблему

Видео: (YouTube/Вікна-новини)

В приемной семье на Закарпатье долгое время от рук педофила страдали дети. Старший сын этого даже не скрывал: хвастался, что годами насилует младших сестер. Об этом информируют "Вікна-новини".

Оказалось, что в семье давно творился беспредел: два года назад одного из приемных детей вернули в приют, он был избит до полусмерти. "Мама била меня железной пряжкой, заклеивала рот скотчем и не давала кушать", - рассказал мальчик. А приемную девочку опекунша попросту вернула обратно в заведение, откуда и взяла.

У маленького мальчика серьезные ожоги на спине. Оказывается, приемная мать пытала его раскаленной ложкой. Поэтому врачи были вынуждены вмешаться и сделать пересадку кожи.

Соседи рассказывали, что родные и приемные дети в этой семье были на разных правах: первые играли и вкусно ели. Вторые же были все время наказаны. Ну а недавно старший сын хвастался в переписке в соцсетях, что насиловал приемных сестер, причем неоднократно.

Волонтеры пока что отказываются комментировать ситуацию, говорят, что доказательств недостаточно. А в службу по делам детей обращаться не советуют, говорят, что там помогать не станут.

"Они не видят проблем в этой семье. Они закрывают глаза на все. Они не видели проблем в 2016 году, когда ребенок был побит. Сказали, что упал с лестницы. Когда приходят с проверками, у Натальи всегда все чисто, наготовлено, дети рисуют красивыми цветами рисунки", - говорит волонтер Антонина Галайда.

Журналист-расследователь Иван Ладжун считает, что семья извергов просто имеет с этого дополнительные преимущества: не платит за коммунальные и получает деньги на содержание детей. На данный момент волонтеры пытаются собрать как можно больше доказательств, чтобы избавить детей от мучения.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношении своей 15-летней падчерицы и ее подружки.

Также мы писали о том, что в Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии.