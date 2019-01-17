ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Под Киевом педофил развращал падчерицу и ее подружку

STYLERПроисшествия    17.01.2019 - 18:29
Под Киевом педофил развращал падчерицу и ее подружку
Фото: коллаж РБК-Украина

Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы

В Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношение своей 15-летней падчерицы и ее подружки. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина ранее уже сидел в тюрьме.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Про совращение дочери правоохранителям в начале января рассказала ее мама сразу после того, как узнала об этом.

Девочка все подтвердила и также рассказала, что отчим домогался и ее подружку - также несовершеннолетнюю.  

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Педофилу грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в селе Сагуновка учителя обвинили в домогательствах к ученикам

Также мы писали о том, что в Запорожской области в одной из семей произошел шокирующий инцидент: 7-летнюю дочь изнасиловал ее собственный отец, а чтобы девочка молчала, угрожал ее распилить бензопилой и сжечь в печке. 

Напомним, ранее в Киевской области арестовали 45-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей-подростков, сдавал их в аренду иностранцам и снимал девочек в порно-видео. 

В Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии Берегите своих детей: в Киеве учительница спасла девочку от педофила (фото) 
Новости Украины Белая Церковьпедофилдомогательства
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь