Под Киевом педофил развращал падчерицу и ее подружку

Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы
В Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношение своей 15-летней падчерицы и ее подружки. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина ранее уже сидел в тюрьме.
Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Про совращение дочери правоохранителям в начале января рассказала ее мама сразу после того, как узнала об этом.
Девочка все подтвердила и также рассказала, что отчим домогался и ее подружку - также несовершеннолетнюю.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Педофилу грозит до 8 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Черкасской области в селе Сагуновка учителя обвинили в домогательствах к ученикам.
Также мы писали о том, что в Запорожской области в одной из семей произошел шокирующий инцидент: 7-летнюю дочь изнасиловал ее собственный отец, а чтобы девочка молчала, угрожал ее распилить бензопилой и сжечь в печке.
Напомним, ранее в Киевской области арестовали 45-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей-подростков, сдавал их в аренду иностранцам и снимал девочек в порно-видео.