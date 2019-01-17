Под Киевом педофил развращал падчерицу и ее подружку

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Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы

В Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношение своей 15-летней падчерицы и ее подружки. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчина ранее уже сидел в тюрьме.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Про совращение дочери правоохранителям в начале января рассказала ее мама сразу после того, как узнала об этом.

Девочка все подтвердила и также рассказала, что отчим домогался и ее подружку - также несовершеннолетнюю.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Педофилу грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в селе Сагуновка учителя обвинили в домогательствах к ученикам.

Также мы писали о том, что в Запорожской области в одной из семей произошел шокирующий инцидент: 7-летнюю дочь изнасиловал ее собственный отец, а чтобы девочка молчала, угрожал ее распилить бензопилой и сжечь в печке.

Напомним, ранее в Киевской области арестовали 45-летнего мужчину, который насиловал своих дочерей-подростков, сдавал их в аренду иностранцам и снимал девочек в порно-видео.