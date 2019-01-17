Під Києвом педофіл розбещував падчерку та її подружку

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Підозрюваному загрожує 8 років в'язниці

У Київській області в місті Біла Церква затримали місцевого жителя, який здійснював розпусні дії стосовно своєї 15-річної падчерки і її подружки. Як розповіли в прес-службі прокуратури, чоловік раніше вже сидів у в'язниці.

Підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про розбещення доньки правоохоронцям на початку січня розповіла її мама одразу після того, як дізналася про це.

Дівчинка все підтвердила і також розповіла, що вітчим домагався і її подружку - також неповнолітню.

Наразі триває досудове розслідування.

Педофілу загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у Черкаській області в селі Сагунівка вчителя звинуватили у домаганнях до учнів.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області в одній з родин стався шокуючий інцидент: 7-річну доньку зґвалтував її власний батько, а щоб дівчинка мовчала, погрожував її розпиляти бензопилою та спалити в печі.

Нагадаємо, раніше в Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток порно-відео.