ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Під Києвом педофіл розбещував падчерку та її подружку

STYLERПодії    17.01.2019 - 18:29
Під Києвом педофіл розбещував падчерку та її подружку
Фото: колаж РБК-Україна

Підозрюваному загрожує 8 років в'язниці

У Київській області в місті Біла Церква затримали місцевого жителя, який здійснював розпусні дії стосовно своєї 15-річної падчерки і її подружки. Як розповіли в прес-службі прокуратури, чоловік раніше вже сидів у в'язниці.

Підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про розбещення доньки правоохоронцям на початку січня розповіла її мама одразу після того, як дізналася про це.

Дівчинка все підтвердила і також розповіла, що вітчим домагався і її подружку - також неповнолітню.

Наразі триває досудове розслідування.

Педофілу загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у Черкаській області в селі Сагунівка вчителя звинуватили у домаганнях до учнів.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області в одній з родин стався шокуючий інцидент: 7-річну доньку зґвалтував її власний батько, а щоб дівчинка мовчала, погрожував її розпиляти бензопилою та спалити в печі.

Нагадаємо, раніше в Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток порно-відео.

У Харкові мешканці впіймали чоловіка, який показував дітям геніталії Бережіть своїх дітей: у Києві вчителька врятувала дівчинку від педофіла (фото)
Новини України Біла Церквапедофилдомогательства
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся