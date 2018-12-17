"Закину в печку и ты сгоришь": отец-насильник из Запорожья стал героем ТВ-шоу

Видео: (YouTube/Касается каждого)

В Запорожской области в одной из семей произошел шокирующий инцидент: 7-летнюю дочь изнасиловал ее собственный отец. Девочка на протяжении долгого времени боялась рассказывать своей маме о произошедшем. Об этом сообщила мать пострадавшей в студии программы "Касается каждого".

По словам девочки, на протяжении всего совместного проживания папа угрожал и избивал ее. А когда мама была в родильном и готовилась ко второму ребенку, девочка осталась наедине с отцом, который начал над ней издеваться.

Когда Анастасия вернулась из роддома, то обнаружила в шкафу окровавленную простынь и нижнее белье ребенка. После того, как девушка спросила у своей 7-летней дочери в чем дело, оказалось, что отец угрожал ей и насиловал.

"Я возьму бензопилу разрежу тебя на кусочки, закину в печку и ты сгоришь", - говорил отец, чтобы девочка молчала. В момент инцидента бабушка внучки находилась в соседней комнате, однако не пришла на помощь.

Скриншот видео: (YouTube/Касается каждого)

К слову, свекровь Насти, 60-летняя Любовь, опровергает все обвинения против сына. Она утверждает, что он порядочный семьянин и не мог совершить такого страшного преступления против собственного ребенка. Отец также вину отрицает.

"У меня семья, работа. Тем более, дочка - любимая. Две дочки мои. Если честно, я шокирован не был. Мы так жили, что меня это не удивило сильно. Я на данный момент сижу и думаю, что, возможно, слава Богу, что вообще так случилось", - говорит он.

Скриншот видео: (YouTube/Касается каждого)

Есть предположение, что дочь хотела таким образом защитить мать от супруга, который периодически устраивал в доме скандалы. Обвиняемый уже 10 месяцев сидит в СИЗО.

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