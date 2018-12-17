"Закину у піч і ти згориш": батько-ґвалтівник із Запоріжжя став героєм ТВ-шоу

Відео: (YouTube/Стосується кожного)

У Запорізькій області в одній з родин стався шокуючий інцидент: 7-річну доньку зґвалтував її власний батько. Дівчинка протягом довгого часу боялася розповідати своїй мамі про подію. Про це повідомила мати постраждалої в студії програми "Стосується кожного".

За словами дівчинки, протягом усього спільного проживання тато погрожував і бив її. А коли мама була в пологовому і готувалася до другої дитині, дівчинка залишилася наодинці з батьком, який почав над нею знущатися.

Коли Анастасія повернулася з пологового будинку, то виявила в шафі закривавлене простирадло і нижню білизну дитини. Після того, як дівчина запитала у своєї 7-річної доньки в чому справа, виявилося, що батько погрожував їй і ґвалтував.

"Я візьму бензопилу розріжу тебе на шматочки, закину у грубку і ти згориш", - казав батько, щоб дівчинка мовчала. У момент інциденту бабуся онук знаходилася в сусідній кімнаті, однак не прийшла на допомогу.

Скріншот відео: (YouTube/Стосується кожного)

До речі, свекруха Насті, 60-річна Любов, спростовує всі звинувачення проти сина. Вона стверджує, що він порядний сім'янин і не міг здійснити такого страшного злочину проти власної дитини. Батько також провину заперечує.

"У мене сім'я, робота. Тим більше, донька - улюблена. Дві дочки мої. Якщо чесно, я не був шокований. Ми так жили, що мене це не здивувало сильно. Я на даний момент сиджу і думаю, що, можливо, слава Богу, що так сталося", - говорить він.

Скріншот відео: (YouTube/Стосується кожного)

Є припущення, що дочка хотіла таким чином захистити матір від чоловіка, який періодично влаштовував у будинку скандали. Обвинувачений вже 10 місяців сидить у СІЗО.

Нагадаємо, що у Києві вчителька врятувала дівчинку від педофіла.

Раніше, у Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток у порно-відео.

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