На холодец будет: украинцы высмеяли инцидент с подброшенной головой Гордону

Дмитрий Гордон (фото: facebook.com/gordondmitry)

Кое-кто усматривает в инциденте политический подтекст

Вчера, 11 февраля, в офис журналиста Дмитрия Гордона неизвестные лица принесли голову свиньи с презервативом на пятаке на вилах. Они также оставили на асфальте оскорбительные послания, сообщил "Киев Оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Украинцы бурно отреагировали на такое послание. Кто-то пожалел свинью, кое-кто порадовался за журналиста, потому что теперь ему будет из чего сварить холодец. А кто-то даже увидел в этом политический контекст, вспомнив знаменитые вилы, на которые была наколота голова свиньи.

"Судя по вилам, которые были оставлены на месте преступления, нетрудно догадаться кто именно это был", - провел параллели Vitalii Kalnyi.

"Ничего страшного, Гордон поставит на свинку золотую пирамидку Ю Шин Се и все станет хорошо", - пошутил Константин Загарийчук.

"С уверенностью могу заявить: в нашей стране питекантропы не вымерли. Так что для британских ученых тут поле не паханое для исследований", - написал Oleg Kotlyar.

"Кто-то поблагодарил за работу. Гонорары разные бывают. Я думаю экономный Дима не выбросит", - пришел к выводу Olexandr Sokolov.

"Будет у Димы холодец!" - пошутил Владислав Белоус.

"Лошадиной головы не были, взяли свиную... Местные традиции", - написал Serhii Siryk.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, недавно скандальный народный депутат Михаил Добкин вызвал шквал критики со стороны подписчиков после того, как опубликовал новое видео в Twitter.

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