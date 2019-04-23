Хоть бы тапочки надела: в Днепре голая женщина прошлась по городу (фото, видео)

В Днепре в объективы камер попалась женщина, которая днем на улице была полностью обнаженной
Голая женщина спокойно прогулялась по улицам Днепра. Ее заметили, когда она шла по улице Космической областного центра. Об этом сообщает группа "Ж/м Победа 1-6, Днепр" в Facebook.
В сети такую откровенность мало кто оценил. Пользователи жаловались на то, что нехорошо с неидеальной фигурой ходить по городу полностью раздетой. Некоторые отметили, что еще не Хэллоуин, чтобы можно было так расхаживать в костюме Евы.
Голая женщина в Днепре (фото: facebook.com/groups/gm.pobeda)
Кто-то даже узнал в этой женщине свою учительницу по географии, но на самом деле была ли это она - мы не знаем. При этом у многих есть предположение, что женщина могла просто с кем-то поспорить и ей пришлось вот так вот выйти к людям днем.
Голая женщина в Днепре (видео: facebook.com/informator.dp.ua)
Было множество и других комментариев:
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