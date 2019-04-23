Хоть бы тапочки надела: в Днепре голая женщина прошлась по городу (фото, видео)

Голая женщина спокойно прогулялась по улицам Днепра. Ее заметили, когда она шла по улице Космической областного центра. Об этом сообщает группа "Ж/м Победа 1-6, Днепр" в Facebook.

В сети такую откровенность мало кто оценил. Пользователи жаловались на то, что нехорошо с неидеальной фигурой ходить по городу полностью раздетой. Некоторые отметили, что еще не Хэллоуин, чтобы можно было так расхаживать в костюме Евы.

Голая женщина в Днепре (фото: facebook.com/groups/gm.pobeda)

Кто-то даже узнал в этой женщине свою учительницу по географии, но на самом деле была ли это она - мы не знаем. При этом у многих есть предположение, что женщина могла просто с кем-то поспорить и ей пришлось вот так вот выйти к людям днем.

Голая женщина в Днепре (видео: facebook.com/informator.dp.ua)

Было множество и других комментариев:

Хоть бы тапочки надела, не май месяц все же…

Ну, наверное, мы уже в Европе раз такое видим;

Надо девушкам такой флешмоб по городу запустить;

Весна пришла;

Ей сообщили, что за тарифы президент не отвечает...

Да, глобальное потепление сказывается!

Больше всего подходит, что поставила не на того президента

Шла Пороху сказать: "Дякую";

Псих бригаду никто не сообразил вызвать?

Потерялась странами. Еще кстати погода не очень для таких прогулок;

Весеннее обострение;

А мне нравится и не жарко;

Карточный долг?

Открыла сезон без колготок.

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