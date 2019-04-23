Хоч би тапочки наділа: у Дніпрі гола жінка пройшлася по місту (фото, відео)

У Дніпрі в об'єктиви камер попалася жінка, яка вдень на вулиці була повністю голою
Гола жінка спокійно прогулялася по вулицях Дніпра. Її помітили, коли вона йшла по вулиці Космічній обласного центру. Про це повідомляє група "Ж/м Перемога 1-6, Дніпро" у Facebook.
В мережі таку відвертість мало хто оцінив. Користувачі скаржилися на те, що недобре з неідеальною фігурою ходити по місту повністю роздягненою. Деякі зазначили, що ще не Хеллоуїн, щоб можна було так ходити в костюмі Єви.
Гола жінка в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/gm.pobeda)
Хтось навіть упізнав у цій жінці свою вчительку географії, але насправді чи це була вона - ми не знаємо. При цьому у багатьох є припущення, що жінка могла просто з кимось посперечатися і їй довелося ось так вийти до людей вдень.
Гола жінка у Дніпрі (відео: facebook.com/informator.dp.ua)
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