Хоч би тапочки наділа: у Дніпрі гола жінка пройшлася по місту (фото, відео)

Гола жінка спокійно прогулялася по вулицях Дніпра. Її помітили, коли вона йшла по вулиці Космічній обласного центру. Про це повідомляє група "Ж/м Перемога 1-6, Дніпро" у Facebook.

В мережі таку відвертість мало хто оцінив. Користувачі скаржилися на те, що недобре з неідеальною фігурою ходити по місту повністю роздягненою. Деякі зазначили, що ще не Хеллоуїн, щоб можна було так ходити в костюмі Єви.

Гола жінка в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/gm.pobeda)

Хтось навіть упізнав у цій жінці свою вчительку географії, але насправді чи це була вона - ми не знаємо. При цьому у багатьох є припущення, що жінка могла просто з кимось посперечатися і їй довелося ось так вийти до людей вдень.

Гола жінка у Дніпрі (відео: facebook.com/informator.dp.ua)

Було безліч і інших коментарів:

Хоч би тапочки наділа, не травень місяць все ж...

Ну, напевно, ми вже в Європі, якщо таке бачимо;

Треба дівчатам такий флешмоб по місту запустити;

Весна прийшла;

Їй повідомили, що за тарифи президент не відповідає...

Так, глобальне потепління позначається!

Найбільше підходить, що поставила не на того президента

Йшла Пороху сказати: "Дякую";

Псих бригаду ніхто не здогадався викликати?

Загубилася країнами. Ще до речі погода не дуже для таких прогулянок;

Весняне загострення;

А мені подобається і не жарко;

Картковий борг?

Відкрила сезон без колготок.

Нагадаємо, що в Дніпрі дорослий чоловік втрутився в конфлікт підлітків і побив ногами одного з них.

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