Хотела сэкономить на лечении: женщина инсценировала похищение младенца

Фото: (Немеш Янош / УНИАН)

Женщина не хотела тратить время и силы на тяжело больного ребенка, потому решила оставить его в больнице

В субботу вечером, 24 ноября полицейские приехали по вызову женщины, у которой якобы выкрали семимесячного младенца. Его "похищение" инсценировала собственная мать. На самом деле женщина решила избавиться от дочери, оставив ее у больницы. Чтобы как-то оправдаться перед родными за этот поступок, она придумала себе "алиби", рассказывают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

О похищении девочки в полицию сообщила сама мать. "Расстроенная" женщина рассказала, что возле железнодорожного вокзала она отвлеклась на старшего ребенка, а когда вернулась - коляски с младенцем уже не было. Пока полицейские осматривали территорию возле вокзала, опрашивали прохожих и просматривали видео с камер наблюдения, поступила информация о том, что часом раньше в больницу подбросили семимесячного девочку, в вещах которой найдена записка с просьбой позаботиться о маленькой и анкетными данными на нее и ее маму.

Фото: (od.npu.gov.ua)

Один из очевидцев медучреждении предоставил детальное описание женщины с коляской - она просила у него лист бумаги и ручку. По данным полиции, женщина, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка сама и оставила младенца возле больницы.

Полицейские рассказали также, что правонарушительница всячески пыталась запутать следы. Она указала в оставленной записке не свои анкетные данные.

Как выяснилось, около месяца назад 22-летняя жительница г. Изюм на Харьковщине, с двумя малолетними детьми в возрасте 2,8 лет и 6 месяцев приехала к родственникам в Одессу якобы для прохождения медицинского обследования. По словам горе-матери, ее младшая дочь "неизлечимо больна", поэтому, не имея денег на лечение, она и решила оставить ее у медицинского учреждения. Сама же женщина через час собиралась вернуться домой в Харьковскую область и уже даже имела билет на поезд. Чтобы как-то оправдаться перед родней, которая вряд ли одобрил бы такой поступок, женщина решила обеспечить себе алиби историей с "похищением".

В отношении матери составлены два административных протокола по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

В настоящее время ребенок обследован врачами - предварительно, диагноз не подтверждается. Сейчас девочку поместили в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает. Судьба малышки будет решена специалистами службы по делам детей ОГА, куда одесские правоохранители направили информацию для принятия мер в соответствии с законодательством.

Полиция напоминает, что невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, а тем более - оставление ее без помощи в опасности - правонарушения, за которые законом предусмотрено не только административную, но и уголовную ответственность.

Для тех, кто оказался в сложных жизненных условиях и по каким-то причинам не имеет возможности заниматься своим ребенком, в Одессе существуют специально оборудованные "Окна жизни". Здесь есть возможность оставить малыша анонимно и, что самое важное, безопасно для него, напомнили в полиции.

Напомним, что мальчик, которого похищали в Одессе, рассказал о злоумышленнице.

Ранее мы писали, что похищение ребенка в Вышгороде оказалось шуткой.

Видео: (video.rbc.ua)