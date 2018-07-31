"Хватайте детей и бегите": журналист ярко описал будущее России

Коллаж РБК-Украина

Бабченко считает, что РФ развалится на десяток отдельных государств

В будущем россиянам придется спасаться бегством из страны, которая развалится на десяток отдельных государств. Об этом заявил журналист Аркадий Бабченко интервью изданию NEWSru.co.il.

"В 1991 был шанс, Россия отказалась от имперства, и казалось, что страна выбрала путь свободы, равенства и прав человека. Но через восемь лет страна сама выбрала полковника КГБ. По сравнению с тем, что происходит сейчас, выборы 2000 года были довольно прозрачными и честными. И в итоге страна сама выбирает полковника КГБ и через 20 лет сваливается в такой империализм, ксенофобию и агрессию, которых не было даже в Советском Союзе. И теперь я им больше не верю. Я уверен, что даже если сейчас Путин каким-то образом исчезнет и в стране произойдет разворот в либеральную сторону, то через 25 лет, когда снова поднимутся цены на нефть, эта страна опять сойдет с ума и опять полезет со своими танками к соседям", – считает он.

Именно по этому, как считает журналист, Россия должна развалиться на "десяток удельных княжеств, у которых мировое сообщество отберет ядерную дубинку". А жителям страны придется спасаться бегством.

"И вот когда Российская Империя развалится и Московия станет свободной демократической страной, я буду радоваться и хлопать в ладоши. Но до тех пор, если ваша страна развяжет большую войну и к вам в ответ полетит то, что посылаете другим вы, не нужно удивляться. В 1933 году никто из немцев тоже воевать не хотел, а в 1945 их уже не спрашивали. И там тоже были мирные люди, и дети, и старики, и многие из них не поддерживали Гитлера. Но просто когда вы отказываетесь от своей субъектности, когда сами перестаете определять свою судьбу и политику своей страны, вас уже ни о чем спрашивать не будут и вашу судьбу будут решать другие люди. Я не говорю, что вы должны быть уничтожены. Я говорю – хватайте детей и бегите", – подытожил Бабченко.

Напомним, что жена Аркадия Бабченко рассказала, как пережила события "смерти" мужа.

Она также сообщила, что вместе с Аркадием они боялись выйти даже в магазин и не могли спокойно находиться в любых местах, даже лифте или подъезде. Им постоянно казалось, что за ними кто-то следит.

Супруга журналиста рассказала и о первой встрече с "киллером", который участвовал в операции инсценировки его смерти. Она боялась за его жизнь и переживала, что он скажет заказчикам.

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