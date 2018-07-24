"Я не видела, чтобы мужчина так плакал": жена Аркадия Бабченко рассказала, как пережила события "смерти" мужа

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Она дала свое первое интервью популярному изданию

Супруга известного журналиста Аркадия Бабченко Ольга впервые дала интервью телепрограмме BBC "Панорама", где поделилась своими переживаниями, которые она испытывала в дни, когда проводилась подготовка и сама инсценировка смерти ее мужа Службой безопасности Украины.

Женщина рассказала, как узнала о том, что готовится покушения на ее супруга, и что чувствовала в тот момент. Аркадий тогда пришел с работы и достал бутылку алкоголя из холодильника. Тогда супруга журналиста поняла, что дело нечисто, поскольку обычно так не происходит: "Я говорю: " Что случилось? Рассказывай". Он сказал, что к нему приходили СБУ, что есть информация подтвержденная, с доказательствами, что его заказали... Я спросила: "Что будем делать"? Аркадий, не задумываясь, ответил, что принял решение: "Будем ловить гадов".

Она также сообщила, что вместе с Аркадием они боялись выйти даже в магазин и не могли спокойно находиться в любых местах, даже лифте или подъезде. Им постоянно казалось, что за ними кто-то следит.

Супруга журналиста рассказала и о первой встрече с "киллером", который участвовал в операции инсценировки его смерти. Она боялась за его жизнь и переживала, что он скажет заказчикам. "Да, было страшно за него, поэтому я спросила у него: "А как же вы будете дальше? А что вы им скажете?" В ответ он только улыбнулся. "Разберусь", - говорит. Почему-то нас с ним решили познакомить. Да, увидеть киллера - это... В кавычках киллера, конечно, это очень непривычное зрелище. Не каждый день видишь киллера у себя дома", - поделилась в интервью женщина.

Ольга рассказала, что самым сложным было смотреть на горе их друзей, когда те слышали новости о смерти Бабченко и приходили к ней, чтобы посочувствовать и разделить беду. Она вспомнила об эпизоде, когда пришел друг семьи и журналист Айдер Муждабаев. "Первым зашел Айдер. Ну это невозможно, конечно, вспоминать. Он плакал как ребенок, у которого на глазах убили маму. Я не видела, чтобы мужчина так плакал. Он просто выл. И просил у меня прощения. Да, он считал, что это он виноват - он уговорил Аркадия остаться в Киеве, он чувствовал себя виновным. Это была самая тяжелая часть всей спецоперации... Это по эмоциям было даже сильнее, чем тот день, когда Аркадий сообщил, что на него готовится покушение", - рассказала она.

Также жена Аркадия ответила всем тем, кто обвиняет и осуждает его в том, что этой спецоперацией он нарушил журналистскую этику: "Он хотел бы сидеть на берегу моря, писать свою книгу, пить пиво... Но не играть в чьи-то игры. Поэтому если кто-то сомневается, ну что же... Это проблемы того, кто сомневается. И оправдываться ни перед кем он не будет, потому что когда к тебе приходят и говорят: "Ваша смерть оплачена. Предоплата внесена. Срок исполнения - три недели"; приходят не люди с улицы, а приходят представители государства, приходят с доказательствами... Я бы посмотрела бы на тех умников, которые сейчас дают экспертные заключения".

Напомним, известные военные журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались из-за победы украинского боксера Александра Усика во Всемирной боксерской суперсерии.

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