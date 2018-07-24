"Я не бачила, щоб чоловік так плакав": дружина Аркадія Бабченко розповіла, як пережила події "смерті" чоловіка

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Вона дала своє перше інтерв'ю популярному виданню

Дружина відомого журналіста Аркадія Бабченко Ольга вперше дала інтерв'ю телепрограмі BBC "Панорама", де поділилася своїми переживаннями, які вона відчувала в дні, коли проводилася підготовка та саме інсценування смерті її чоловіка Службою безпеки України.

Жінка розповіла, як дізналася про те, що готується замах на її чоловіка, і що відчувала в той момент. Аркадій тоді прийшов з роботи і дістав з холодильника пляшку алкоголю. Тоді дружина журналіста зрозуміла, що справа нечиста, оскільки зазвичай так не відбувається: "Я кажу:" Що трапилося? Розповідай". Він сказав, що до нього приходили СБУ, що є підтверджена інформація, з доказами, що його замовили... Я запитала: "Що будемо робити?" Аркадій, не замислюючись, відповів, що прийняв рішення: "Будемо ловити гадів".

Вона також повідомила, що разом з Аркадієм вони боялися вийти навіть в магазин і не могли спокійно перебувати в будь-яких місцях, навіть ліфті чи у під'їзді. Їм постійно здавалося, що за ними хтось стежить.

Дружина журналіста розповіла і про першу зустріч з "кілером", який брав участь в операції інсценування його смерті. Вона боялася за його життя і хвилювалася, що він скаже замовникам. "Так, було страшно за нього, тому я запитала у нього: "А як же ви будете далі? А що ви їм скажете?" У відповідь він тільки посміхнувся. "Розберуся", - каже. Чомусь нас з ним вирішили познайомити. Так, побачити кілера - це... В лапках кілера, звичайно, це дуже незвичне видовище. Не кожен день бачиш кілера у себе вдома", - поділилася в інтерв'ю жінка.

Ольга розповіла, що найскладнішим було дивитися на горе їхніх друзів, коли ті чули новини про смерті Бабченко і приходили до неї, щоб поспівчувати і розділити біду. Вона згадала про епізод, коли прийшов друг сім'ї і журналіст Айдер Муждабаєв. "Першим зайшов Айдер. Ну це неможливо, звичайно, згадувати. Він плакав як дитина, у якого на очах вбили маму. Я не бачила, щоб чоловік так плакав. Він просто вив. І просив у мене пробачення. Так, він вважав, що це він винен - він умовив Аркадія залишитися в Києві, він відчував себе винним. Це була найважча частина всієї спецоперації... Це по емоціям було навіть сильніше, ніж той день, коли Аркадій повідомив, що на нього готується замах", - розповіла вона.

Також дружина Аркадія відповіла всім тим, хто звинувачує і засуджує його в тому, що цією спецоперацією він порушив журналістську етику: "Він хотів би сидіти на березі моря, писати свою книгу, пити пиво... Але не грати в чиїсь ігри. Тому якщо хтось сумнівається, ну що ж... Це проблеми того, хто сумнівається. І виправдовуватись ні перед ким він не буде, тому що коли до тебе приходять і кажуть: "Ваша смерть оплачена. Внесена передоплата. Термін виконання - три тижні"; приходять не люди з вулиці, а приходять представники держави, приходять з доказами... Я б подивилася б на тих розумників, які зараз дають експертні висновки".

Нагадаємо, відомі військові журналісти Аркадій Бабченко і Сергій Лойко посварилися через перемогу українського боксера Олександра Усика у Всесвітній боксерській суперсерії.

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