"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018

Журналист пристыдил жителей России за очередную волну "победобесия"

Российский журналист Аркадий Бабченко раскритиковал россиян за волну радости, вызванную победой РФ на ЧМ-2018. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда случился "крымнаш", страна в четырнадцатом году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой, и с нормальными, адекватными людьми стало совершенно невозможно разговаривать… То же самое с вами происходит и сейчас, мои дорогие либеральные россияне", - написал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Бабченко отметил, что дело тут не во Владимире Путине или спорте, а в самих россиянах, которые ищут любые поводы для "победобесия".

"Этот чемпионат кристаллизовал рейх. Все. Произошло то, что и должно было произойти. Больше нет никакой оппозиционной России. Есть единый российский рейх, в котором одни фольксдойче просто немножко недовольны повышением пенсий и войной на Донбассе. Но все они гордятся победой сборной своего рейха", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее Бабченко спрогнозировал развал России.

"Силовым способом Россию победить сейчас нельзя. У нее действительно гигантская армия, одна из мощнейших армий. Действительно 140 миллионов человек, 100 миллионов из которых сошли с ума. Действительно у них есть свой вождь со сверхидеей. Его поддерживает большинство, есть ядерное оружие. Нефть по 80, экономика не рухнула. То есть воевать с Россией сейчас невозможно и силовыми методами ее не сломать", - сказал он.

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