Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018

STYLERLIFE        02.07.2018 - 16:59
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

Журналист пристыдил жителей России за очередную волну "победобесия"

Российский журналист Аркадий Бабченко раскритиковал россиян за волну радости, вызванную победой РФ на ЧМ-2018. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда случился "крымнаш", страна в четырнадцатом году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой, и с нормальными, адекватными людьми стало совершенно невозможно разговаривать… То же самое с вами происходит и сейчас, мои дорогие либеральные россияне", - написал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Бабченко отметил, что дело тут не во Владимире Путине или спорте, а в самих россиянах, которые ищут любые поводы для "победобесия".

"Этот чемпионат кристаллизовал рейх. Все. Произошло то, что и должно было произойти. Больше нет никакой оппозиционной России. Есть единый российский рейх, в котором одни фольксдойче просто немножко недовольны повышением пенсий и войной на Донбассе. Но все они гордятся победой сборной своего рейха", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее Бабченко спрогнозировал развал России.

"Силовым способом Россию победить сейчас нельзя. У нее действительно гигантская армия, одна из мощнейших армий. Действительно 140 миллионов человек, 100 миллионов из которых сошли с ума. Действительно у них есть свой вождь со сверхидеей. Его поддерживает большинство, есть ядерное оружие. Нефть по 80, экономика не рухнула. То есть воевать с Россией сейчас невозможно и силовыми методами ее не сломать", - сказал он.

Хайп такси #13 cтоит ли разорвать дипотношения с Россией

"Болею, болел и буду болеть за сборную России": бывший президент ФФУ разозлил украинцев ЧМ-2018: в Одессе радовались победе сборной РФ (шокирующее видео)
Теги: Аркадий Бабченко, чм 2018
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь