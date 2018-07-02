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"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018

STYLERLIFE        02.07.2018 - 16:59
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Журналіст присоромив жителів Росії за чергову хвилю "побєдобесія"

Російський журналіст Аркадій Бабченко розкритикував росіян за хвилю радості, викликану перемогою РФ на ЧС-2018. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Коли стався "кримнаш", країна в чотирнадцятому році поголовно зійшла з розуму. Це було страшно. Люди зовсім втратили здатність мислити. Очі були залиті величчю і перемогою, і з нормальними, адекватними людьми стало зовсім неможливо розмовляти... Те ж саме з вами відбувається і зараз, мої дорогі ліберальні росіяни", - написав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Бабченко зазначив, що справа тут не у Володимирі Путіні або спорті, а у самих росіянах, які шукають будь-які приводи для "побєдобесія".

"Цей чемпіонат кристалізував рейх. Все. Сталося те, що й повинно було статися. Більше немає жодної опозиційної Росії. Є єдиний російський рейх, в якому одні фольксдойче просто трошки незадоволені підвищенням пенсій і війною на Донбасі. Але всі вони пишаються перемогою збірної свого рейху", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Раніше Бабченко спрогнозував розвал Росії.

"Силовим способом перемогти Росію зараз не можна. У неї дійсно гігантська армія, одна з найпотужніших армій. Дійсно 140 мільйонів чоловік, 100 мільйонів з яких зійшли з розуму. Дійсно у них є свій вождь з надідеєю. Його підтримує більшість, є ядерна зброя. Нафту по 80, економіка не впала. Тобто воювати з Росією зараз неможливо і силовими методами її не зламати", - сказав він.

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Теги: Аркадий Бабченко, чм 2018
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