"Хапайте дітей та біжіть": журналіст яскраво описав майбутнє Росії

Колаж РБК-Україна

Бабченко вважає, що РФ розвалиться на десяток окремих держав

В майбутньому росіянам доведеться рятуватися втечею з країни, яка розвалиться на десяток окремих держав. Про це заявив журналіст Аркадій Бабченко інтерв'ю виданню NEWSru.co.il.

"В 1991 був шанс, Росія відмовилася від імперства, і здавалося, що країна обрала шлях свободи, рівності і прав людини. Але через вісім років країна сама вибрала полковника КДБ. Порівняно з тим, що відбувається зараз, вибори 2000 року були досить прозорими і чесними. І в результаті країна сама вибирає полковника КДБ і через 20 років звалюється в такий імперіалізм, ксенофобію і агресію, яких не було навіть у Радянському Союзі. І тепер я їм більше не вірю. Я впевнений, що навіть якщо зараз Путін якимось чином зникне і в країні відбудеться розворот в ліберальну бік, то через 25 років, коли знову піднімуться ціни на нафту, ця країна знову зійде з розуму і знову полізе зі своїми танками до сусідів", – вважає він.

Саме з цього, як вважає журналіст, Росія повинна розвалитися на "десяток удільних князівств, у яких світове співтовариство відбере ядерну палицю". А жителям країни доведеться рятуватися втечею.

"І от коли Російська Імперія розвалиться і Московія стане вільною демократичною країною, я буду радіти і плескати в долоні. Але до тих пір, якщо ваша країна розв'яже велику війну і до вас у відповідь полетить те, що посилаєте іншим, не потрібно дивуватися. У 1933 році ніхто з німців теж воювати не хотів, а в 1945 році їх уже не питали. І там теж були мирні люди, і діти, і старі, і багато з них не підтримували Гітлера. Але просто коли ви відмовляєтеся від своєї суб'єктності, коли самі перестаєте визначати свою долю і політику своєї країни, вас вже ні про що питати не будуть і вашу долю будуть вирішувати інші люди. Я не кажу, що ви повинні бути знищені. Я кажу – хапайте дітей і біжіть", – підсумував Бабченко.

Нагадаємо, що дружина Аркадія Бабченко розповіла, як пережила події "смерті" чоловіка.

Вона також повідомила, що разом з Аркадієм вони боялися вийти навіть в магазин і не могли спокійно перебувати в будь-яких місцях, навіть ліфті чи у під'їзді. Їм постійно здавалося, що за ними хтось стежить.

Дружина журналіста розповіла і про першу зустріч з "кілером", який брав участь в операції інсценування його смерті. Вона боялася за його життя і переживала, що він скаже замовникам.

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