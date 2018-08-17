Иловайская трагедия: появились новые данные об обстрелах и убийствах в августе 2014 года

Фото: Иловайская трагедия (РБК-Украина)

В мониторинговой миссии ООН по правам человека призывают расследовать преступления, совершенные в Иловайске и его окрестностях в августе 2014 года

В конце августа 2014 года развернулись ужасные события в Иловайске, когда украинские войска и добровольцы понесли огромные потери от боевиков и российских наемников.

Кроме того, понесло потери и гражданское население. Большинство из совершенных преступлений так и не расследованы, а виновные не понесли наказание, напоминают в мониторинговой миссии ООН.

Обстрелы, насильственные исчезновения, пытки

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает ускорить расследование нарушений, которые были совершены во время событий в Иловайске и его окрестностях в августе 2014 года. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила Фиона Фрейзер, председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Она также представила доклад на эту тему в Украинском кризисном медиа-центре.

Доклад касается нарушений прав человека, а также международного гуманитарного права, совершенных в контексте событий под Иловайском в августе 2014 года.

Фото: "Доклад миссии ООН охватывает нарушения, совершенные в городе Иловайск и его окрестностях против гражданских лиц и тех, которые перестали принимать активное участие в боевых действиях" (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Доклад миссии ООН охватывает нарушения, совершенные в городе Иловайск и его окрестностях против гражданских лиц и тех, которые перестали принимать активное участие в боевых действиях Также анализировали данные о тех, кого лишили свободы в контексте этих событий. Мы провели свыше 80 интервью по обе стороны конфликта", - рассказывает Фиона Фрейзер.

В мониторинговой миссии ООН осознают, что боевые действия, которые имели место в Иловайске и его окрестностях в августе 2014 года, широко обсуждаются в украинском обществе, добавляет она.

"Однако в нашем докладе основное внимание уделяется преимущественно военным и политическим аспектам. Мы представляем исследование нарушений прав человека, от которых пострадали гражданские лица. В том числе это были обстрелы жилых районов, следствием которых стали жертвы из гражданского населения, убийства гражданских и других лиц и незаконное задержание, насильственное исчезновение, пытки гражданских лиц", - объясняет Фрейзер.

"Когда в единственную больницу города попал снаряд, персонал, 90 пациентов и операционные переместились в подвал"

Прошло четыре года, а проведенное расследование до сих пор не отражает в полной мере нарушение прав человека и международного гуманитарного права, совершенные в Иловайске в августе 2014 года, особенно против гражданского населения, говорит Фиона Фрейзер

"Важно гарантировать, чтобы виновные были привлечены к ответственности, чтобы жертвы получили возмещение и компенсации, и чтобы такие нарушения не повторились вновь", - подчеркивает она.

Фото: Украинские силы начали операцию по восстановлению контроля над Иловайском в начале августа 2014 года (facebook.com/Volonter Donbas)

Она также рассказала о контексте событий, во время которых были совершены исследуемые миссией правонарушения:

"Украинские силы начали операцию по восстановлению контроля над Иловайском в начале августа 2014 года. В период с 18 по 28 августа город, в котором оставалось около 12 тысяч жителей, был разделен на части, которые контролировались украинскими силами и части, которые контролировались вооруженными группами. Боевые действия имели разрушительное воздействие на гражданское население в Иловайске и в окрестных селах", - говорит она.

"В течение трех недель гражданские жители Иловайска не имели электричества, газа и водоснабжения"

По данным отчета мониторинговой миссии ООН по правам человека, в тот период, по меньшей мере, 36 гражданских лиц погибли в результате неизбирательных обстрелов.

"Также 600 из 1800 частных домов были уничтожены. Было повреждено 116 многоэтажных домов. В течение трех недель гражданские жители Иловайска не имели электричества, газа и водоснабжения. Ситуация с медицинской помощью была катастрофической".

После того как в ночь с 7 на 8 августа в единственную больницу города попал снаряд, персонал больницы, 90 пациентов и операционные переместились в подвал. Там в течение трех дней врачи и медсестры оказывали медицинскую помощь и проводили операции в ужасных условиях, упоминается в отчете.

Фото: Сотни украинских военнослужащих в тот период были убиты или ранены (ministryofdefence.ru)

"10 августа больницу вынуждены были закрыть из-за того, что в ней закончились медикаменты. С того времени и до 30 августа в городе не было ни одного действующего медицинского учреждения, и за медицинской помощью люди обращались, идя домой к врачам и медсестрам. Одна из медсестер вспоминала: мы помогали, чем могли. Я порвала все белье и простыни дома для импровизированных перевязочных материалов", - говорит Фрейзер.

"Вооруженные группы получили подкрепление и оружие из Российской Федерации"

29 августа украинские силы начали отступление из Иловайска и его окрестностей после того, как были окружены вооруженными группами (боевиками - ред.), напоминают в отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Эти вооруженные группы, как сообщают украинские солдаты, получили подкрепление и оружие из Российской Федерации. Вскоре после выезда колонны украинских сил попали под интенсивный обстрел из тяжелого вооружения, стрелкового оружия и легкого вооружения", – говорит Фрейзер.

Сотни украинских военнослужащих в тот период были убиты или ранены, уточняют в отчете. Большинство военнослужащих, с которыми было проведено интервью офисом ООН с прав человека, утверждали, что на них напали и захватили солдаты Российской Федерации.

Фиона Фрейзер обращает внимание:

"Мы получили сообщения об убийствах трех украинских военнослужащих после того, как они сдались 29 августа 2014 года. По сообщениям, трое украинских военнослужащих были убиты, несмотря на то, что они были лишены боеспособности. Мы также задокументировали случай насильственного исчезновения врача мужского пола, вследствие чего он, возможно, погиб".

Условия содержания под стражей были бесчеловечными

Украинских военнослужащих, в том числе раненых, захваченых 29 и 30 августа 2014 года во время отступления из Иловайска, в течение двух дней держали во временных пунктах сбора, расположенных на открытом поле вблизи зоны боевых действий.

По меньшей мере четверо раненых украинских военнослужащих и добровольцев погибли из-за отсутствия адекватной медицинской помощи.

Фото: По меньшей мере четверо раненых украинских военнослужащих и добровольцев погибли из-за отсутствия адекватной медицинской помощи (РБК-Украина, Виталий Носач)

31 августа и 1 сентября около 300 захваченных украинских военнослужащих и добровольцев были доставлены к трем местам содержания под стражей в Донецке и одно – в Снежном, которые находились под контролем боевиков-террористов "ДНР/ЛНР". Условия содержания под стражей были бесчеловечными и такими, которые унижали достоинство и достигали уровня жестокого обращения.

"В частности, условия были нечеловеческие-за переполненности, отсутствия дневного света, нехватки свежего воздуха, неадекватных санитарных условий, неадекватного количества или отсутствия пищи и нехватки медицинской помощи", - говорит представительница мониторинговой миссии ООН.

"Наиболее распространенными формами пыток были избиения, имитация казни и угрозы физическим насилием"

Захваченных украинских военных на оккупированных территориях поделили на две группы. Первая состояла из военнослужащих вооруженных сил Украины и призывников, вторая - из добровольцев батальонов. Как сообщается, последних держали в худших условиях.

"Во время допросов их пытали с целью наказания за присоединение к добровольческим батальонам или для того, чтобы те присоединились к ним. Наиболее распространенными формами пыток были избиения, имитация казни и угрозы физическим насилием. Добровольцев родом из Донецкой, Луганской и Харьковской областей вооруженные группы считали предателями и подвергали еще более жестокому обращению", - отмечает Фрейзер.

Она напоминает: прошло четыре года со времени событий под Иловайском, однако стороны предприняли ограниченные шаги по расследованиям предполагаемых нарушений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, особенно против тех, которые были совершены против гражданского населения.

"Мы приветствуем расследование Генеральной прокуратурой Украины случаев пыткок украинских военнослужащих и добровольцев со стороны вооруженных групп, однако большинство нарушений прав человека, предположительно совершенных украинскими силами против гражданского населения, не расследуются. Жертвы, их родственники и общество имеют право знать правду. Те, кто совершили правонарушение, должны нести ответственность независимо от их принадлежности. Также жертвы должны получить доступ к правосудию, возмещению, в частности, к реабилитации и механизмам репарации. Я считаю, что всегда есть возможность привлечь виновных к ответственности и это - одна из целей нашего доклада", - подчеркивает Фрейзер.

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