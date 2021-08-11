Инсульт мужа заставил запеть: украинская певица сделала откровенное признание

В комментарии Styler она поделилась откровенной историей о том, как она пережила период без творчества.

2020 для Ксении разделился на "до" и "после". Когда у ее мужа диагностировали инсульт, она бросила работу на топовом телеканале и отдала все усилия, чтобы поставить его на ноги.

"В ночь на 14 февраля мужу стало плохо. Очень кружилась голова, потерялась координация, он почти не слышал и не видел меня. Через 15 минут левая рука и нога перестали работать. Это был инсульт. С этого момента все перевернулось" , - рассказала певица.

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

С того дня у певицы продолжалась и продолжается борьба за жизнь мужа и полноценную его реабилитацию. Днями, неделями и месяцами.

"В июне 2020-го, когда муж начал потихонечку вставать на ноги, я еще раз задала себе вопрос: чего же на самом деле хочешь ты? Все мое тело и сознание кричало об одном: я нуждалась в возвращении в музыку как в кислороде!" - эмоционально поделилась SHADU.

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

Она поделилась с другом своим переживанием, а тот в свою очередь показал демозапись песен продюсеру, так и началась история создания нового проекта девушки - SHADU.

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Я была в шоке! Я очень испугалась, я орала на него за то, что он без моего разрешения показал мою музыку! Все было просто: я боялась, что скажут, что у меня нет будущего. Но все случалось совершенно наоборот! Аише очень понравился мой голос, она захотела встретиться со мной. Через несколько дней мы встретились. Так появился проект SHADU", - дополнила Ксения.