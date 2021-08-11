ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Инсульт мужа заставил запеть: украинская певица сделала откровенное признание

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 17:17
Инсульт мужа заставил запеть: украинская певица сделала откровенное признание Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Styler

Участница шоу "Голос країни" Ксения Шадурская (SHADU) долгое время не могла вернуться на сцену из-за тяжелой болезни мужа.

В комментарии Styler она поделилась откровенной историей о том, как она пережила период без творчества.

2020 для Ксении разделился на "до" и "после". Когда у ее мужа диагностировали инсульт, она бросила работу на топовом телеканале и отдала все усилия, чтобы поставить его на ноги.

"В ночь на 14 февраля мужу стало плохо. Очень кружилась голова, потерялась координация, он почти не слышал и не видел меня. Через 15 минут левая рука и нога перестали работать. Это был инсульт. С этого момента все перевернулось" , - рассказала певица.

Инсульт мужа заставил запеть: украинская певица сделала откровенное признание

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

С того дня у певицы продолжалась и продолжается борьба за жизнь мужа и полноценную его реабилитацию. Днями, неделями и месяцами.

"В июне 2020-го, когда муж начал потихонечку вставать на ноги, я еще раз задала себе вопрос: чего же на самом деле хочешь ты? Все мое тело и сознание кричало об одном: я нуждалась в возвращении в музыку как в кислороде!" - эмоционально поделилась SHADU.

Инсульт мужа заставил запеть: украинская певица сделала откровенное признание

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

Она поделилась с другом своим переживанием, а тот в свою очередь показал демозапись песен продюсеру, так и началась история создания нового проекта девушки - SHADU.

Инсульт мужа заставил запеть: украинская певица сделала откровенное признание

Ксения Шадурская (фото: instagram.com/offi_shadu)

"Я была в шоке! Я очень испугалась, я орала на него за то, что он без моего разрешения показал мою музыку! Все было просто: я боялась, что скажут, что у меня нет будущего. Но все случалось совершенно наоборот! Аише очень понравился мой голос, она захотела встретиться со мной. Через несколько дней мы встретились. Так появился проект SHADU", - дополнила Ксения.

Напомним, недавно Дима Коляденко откровенно и в деталях рассказал об интиме с Ириной Билык.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса
LITE
Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины
Праздник 11 августа: что запрещено делать сегодня, у кого именины